شاهد.. رد فعل غير متوقع لقردة شاهدت رجلًا "يغرق"

في إحدى غابات إندونيسيا

التقط أحد هواة التصوير لحظة رائعة غير متوقعة، في إحدى غابات محمية بورنيو بإندونيسيا، عندما شاهدت قردة رجلًا في النهر وظنت أنه يغرق.

وحسب صحيفة "الصن" البريطانية، مدت قردة من نوع الأورانجوتان يدها لمساعدة رجل يقف داخل نهر، ربما ظنت أنه "يغرق" أو عاجز عن الخروج.

وتم التقاط صور القردة في إحدى غابات محمية بورنيو الإندونيسية، التي تُعد ثالث أكبر الجزر في العالم الواقعة، وقد التقط الصور أحد هواة التصوير الذي يشارك في رحلة سفاري.

وكان شخص يدعى "برابهاكان"، يقوم بإزالة الثعابين من النهر حتى لا تسبب الأذى للقرود؛ لكن القردة الفضولية استوقفها المشهد، وظلت تراقبه فترة من الزمن، ثم اقتربت منه ومدت يدها ظنًّا منها أنه "يغرق" ولا يستطيع الخروج من الماء؛ لكنه "برابهاكان" رفض الإمساك بها؛ لأنها تُعتبر حيوانًا بريًّا متوحشًا ومن المحتمل أن تسبب له ضررًا.

ويعمل برابهاكان" في مؤسسة "بورنيو أورانجوتان سرفايفل" الإندونيسية، وهي منظمة غير ربحية تهدف لحماية أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض خاصة قردة أورانجوتان، وتتولى المؤسسة، التي تضم 400 موظف، رعاية ما يقرب من 650 من حيوانات الغابة.