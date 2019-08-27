اتحاد الكرة الطائرة يعقد اجتماعاً غداً بالمجمع الأولمبي بالرياض

لمناقشة مشاركات المنتخبات الوطنية في البطولات المختلفة

يعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، اجتماعاً له، ظهر غد، الأربعاء، بمقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل الأولمبي بالعاصمة الرياض، برئاسة الدكتور إبراهيم البابطين، وحضور أعضاء مجلس الإدارة.

ويأتي أهم ما سيطرح على طاولة الاجتماع، مناقشة تقارير مشاركات المنتخبات الوطنية في البطولة الآسيوية للمنتخبات، تحت 21 سنة، التي أقيمت مؤخراً في ميانمار، والبطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات الرجال والناشئين في سلطنة عمان، وآخر استعدادات منتخب الناشئين الذي يستعد للمشاركة في البطولة العربية الخامسة عشرة، المقرر إقامتها في الأردن خلال الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر المقبل.

ويستعرض الاجتماع استعدادات الموسم الرياضي الجديد لبطولة الدوري الممتاز والدرجة الأولى والفئات السنية.

وكان الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، حدد فترة استقبال أسماء اللاعبين المتقدمين للانتقال التي تنتهي يوم 12 سبتمبر 2019، على أن يتم إعلان أسماء اللاعبين للانتقال خلال الفترة من 13 إلى 14/ 9/ 2019.