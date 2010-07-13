"المواصفات": شبك الحماية بأغطية الخزانات يجب أن يتحمل 200 كجم

قالت: يصنع من نفس مادة الغطاء والإطار ويتميز بأنه مقاوم للصدأ والتآكل

قالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إنها اشترطت وجود شبك حماية في أغطية خزانات المياه الأرضية والصرف الصحي لمنع السقوط بداخلها.

وقالت "الهيئة" عبر حسابها في "تويتر" وضمن هاشتاق #سلامتك_تهمنا: يجب تزويد أغطية خزانات المياه الأرضية والصرف الصحي بشبك حماية يصنع من نفس مادة الغطاء والإطار، مقاومة للصدأ والتآكل لمنع سقوط أي شخص أو جسم داخلها.

وأشارت إلى أن شبك الحماية المطابق يجب أن يتحمل 200 كجم وزن دون أن يتأثر.