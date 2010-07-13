النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المواصفات": شبك الحماية بأغطية الخزانات يجب أن يتحمل 200 كجم

قالت: يصنع من نفس مادة الغطاء والإطار ويتميز بأنه مقاوم للصدأ والتآكل

قالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إنها اشترطت وجود شبك حماية في أغطية خزانات المياه الأرضية والصرف الصحي لمنع السقوط بداخلها.
وقالت "الهيئة" عبر حسابها في "تويتر" وضمن هاشتاق #سلامتك_تهمنا: يجب تزويد أغطية خزانات المياه الأرضية والصرف الصحي بشبك حماية يصنع من نفس مادة الغطاء والإطار، مقاومة للصدأ والتآكل لمنع سقوط أي شخص أو جسم داخلها.
وأشارت إلى أن شبك الحماية المطابق يجب أن يتحمل 200 كجم وزن دون أن يتأثر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المواصفات": شبك الحماية بأغطية الخزانات يجب أن يتحمل 200 كجم
سبق

قالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إنها اشترطت وجود شبك حماية في أغطية خزانات المياه الأرضية والصرف الصحي لمنع السقوط بداخلها.
وقالت "الهيئة" عبر حسابها في "تويتر" وضمن هاشتاق #سلامتك_تهمنا: يجب تزويد أغطية خزانات المياه الأرضية والصرف الصحي بشبك حماية يصنع من نفس مادة الغطاء والإطار، مقاومة للصدأ والتآكل لمنع سقوط أي شخص أو جسم داخلها.
وأشارت إلى أن شبك الحماية المطابق يجب أن يتحمل 200 كجم وزن دون أن يتأثر.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
03:12 PM

"المواصفات": شبك الحماية بأغطية الخزانات يجب أن يتحمل 200 كجم

قالت: يصنع من نفس مادة الغطاء والإطار ويتميز بأنه مقاوم للصدأ والتآكل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,357

قالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إنها اشترطت وجود شبك حماية في أغطية خزانات المياه الأرضية والصرف الصحي لمنع السقوط بداخلها.
وقالت "الهيئة" عبر حسابها في "تويتر" وضمن هاشتاق #سلامتك_تهمنا: يجب تزويد أغطية خزانات المياه الأرضية والصرف الصحي بشبك حماية يصنع من نفس مادة الغطاء والإطار، مقاومة للصدأ والتآكل لمنع سقوط أي شخص أو جسم داخلها.
وأشارت إلى أن شبك الحماية المطابق يجب أن يتحمل 200 كجم وزن دون أن يتأثر.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,929
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,752
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,951
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,712

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة