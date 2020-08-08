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مكة.. حملة بلدية لمكافحة الافتراش العشوائي وتنظيم حراج المعيصم

شملت إزالة التعديات على الشوارع ومنع استغلال الممرات ومصادرات

نفَّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في‫ بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، أمس الجمعة، حملة لتنظيم حراج الخُردة بالمعيصم، ومعالجة ظاهرة الافتراش العشوائي ومتابعة تنظيم السوق.

رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي؛ أوضح أن الفرق الرقابية قامت بإزالة تعديات المحال على شوارع السوق، ومنعت استغلال الساحات والممرات لأغراض البيع، وتم تنظيف ساحات الحراج من المخلَّفات الناتجة عن تكدس بضائع الباعة الجائلة بمشاركة الإدارة العامة للنظافة، ومنع الافتراش العشوائي، ومصادرة وإتلاف البضائع المخالفة للأنظمة.

العصيمي؛ أكّد أن البلدية مستمرة في تنظيم الحملات على الأسواق العشوائية بمشاركة الجهات المعنية، لتوفير البيئة الصحية الملائمة، والقضاء على الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري، لافتاً إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المحال غير الملتزمة بالاشتراطات.

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مكة.. حملة بلدية لمكافحة الافتراش العشوائي وتنظيم حراج المعيصم
سبق

نفَّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في‫ بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، أمس الجمعة، حملة لتنظيم حراج الخُردة بالمعيصم، ومعالجة ظاهرة الافتراش العشوائي ومتابعة تنظيم السوق.

رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي؛ أوضح أن الفرق الرقابية قامت بإزالة تعديات المحال على شوارع السوق، ومنعت استغلال الساحات والممرات لأغراض البيع، وتم تنظيف ساحات الحراج من المخلَّفات الناتجة عن تكدس بضائع الباعة الجائلة بمشاركة الإدارة العامة للنظافة، ومنع الافتراش العشوائي، ومصادرة وإتلاف البضائع المخالفة للأنظمة.

العصيمي؛ أكّد أن البلدية مستمرة في تنظيم الحملات على الأسواق العشوائية بمشاركة الجهات المعنية، لتوفير البيئة الصحية الملائمة، والقضاء على الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري، لافتاً إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المحال غير الملتزمة بالاشتراطات.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
11:19 AM
اخر تعديل
08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
01:50 PM

مكة.. حملة بلدية لمكافحة الافتراش العشوائي وتنظيم حراج المعيصم

شملت إزالة التعديات على الشوارع ومنع استغلال الممرات ومصادرات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,828

نفَّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في‫ بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، أمس الجمعة، حملة لتنظيم حراج الخُردة بالمعيصم، ومعالجة ظاهرة الافتراش العشوائي ومتابعة تنظيم السوق.

رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي؛ أوضح أن الفرق الرقابية قامت بإزالة تعديات المحال على شوارع السوق، ومنعت استغلال الساحات والممرات لأغراض البيع، وتم تنظيف ساحات الحراج من المخلَّفات الناتجة عن تكدس بضائع الباعة الجائلة بمشاركة الإدارة العامة للنظافة، ومنع الافتراش العشوائي، ومصادرة وإتلاف البضائع المخالفة للأنظمة.

العصيمي؛ أكّد أن البلدية مستمرة في تنظيم الحملات على الأسواق العشوائية بمشاركة الجهات المعنية، لتوفير البيئة الصحية الملائمة، والقضاء على الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري، لافتاً إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المحال غير الملتزمة بالاشتراطات.

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