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"مدني مكة" يحذر من حالة جوية ماطرة تضرب 8 محافظات بالمنطقة خلال ساعات

"سرحان" طالب الجميع بتوخي الحذر واتباع الإرشادات في مثل تلك الأجواء

حذر الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من حالة جوية تضرب بعض محافظات منطقة مكة المكرمة، حيث ستتعرض خلال هذه الساعات تلك المحافظات لحالة جوية ماطرة وكذلك رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وتفصيلاً، تتأثر بالحالة محافظات أضم والعرضيات والطائف والخرمة وميسان، بينما تتعرض محافظة الموية لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

جاء ذلك في تنبيه هيئة الأرصاد وحماية البيئة المتقدم اليوم الأحد، حيث تشمل الحالة محافظات الجموم الكامل العاصمة المقدسة بحرة، أضم الطائف العرضيات ميسان.

ومن جهته، أهاب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان بكافة المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر في مثل تلك الأجواء من خلال اتباع إرشادات الدفاع المدني، ونبه سالكي الطرق الواصلة بين المحافظات الواقعة تحت تأثير الحالة الجوية، علماً بأنه حتى هذه اللحظة لم تسجل بلاغات تعنى بأعمال الدفاع المدني متمنياً للجميع السلامة.

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"مدني مكة" يحذر من حالة جوية ماطرة تضرب 8 محافظات بالمنطقة خلال ساعات
سبق

حذر الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من حالة جوية تضرب بعض محافظات منطقة مكة المكرمة، حيث ستتعرض خلال هذه الساعات تلك المحافظات لحالة جوية ماطرة وكذلك رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وتفصيلاً، تتأثر بالحالة محافظات أضم والعرضيات والطائف والخرمة وميسان، بينما تتعرض محافظة الموية لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

جاء ذلك في تنبيه هيئة الأرصاد وحماية البيئة المتقدم اليوم الأحد، حيث تشمل الحالة محافظات الجموم الكامل العاصمة المقدسة بحرة، أضم الطائف العرضيات ميسان.

ومن جهته، أهاب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان بكافة المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر في مثل تلك الأجواء من خلال اتباع إرشادات الدفاع المدني، ونبه سالكي الطرق الواصلة بين المحافظات الواقعة تحت تأثير الحالة الجوية، علماً بأنه حتى هذه اللحظة لم تسجل بلاغات تعنى بأعمال الدفاع المدني متمنياً للجميع السلامة.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
09:06 PM

"مدني مكة" يحذر من حالة جوية ماطرة تضرب 8 محافظات بالمنطقة خلال ساعات

"سرحان" طالب الجميع بتوخي الحذر واتباع الإرشادات في مثل تلك الأجواء

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عبدالله الراجحي - جدة
0
6,885

حذر الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من حالة جوية تضرب بعض محافظات منطقة مكة المكرمة، حيث ستتعرض خلال هذه الساعات تلك المحافظات لحالة جوية ماطرة وكذلك رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وتفصيلاً، تتأثر بالحالة محافظات أضم والعرضيات والطائف والخرمة وميسان، بينما تتعرض محافظة الموية لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

جاء ذلك في تنبيه هيئة الأرصاد وحماية البيئة المتقدم اليوم الأحد، حيث تشمل الحالة محافظات الجموم الكامل العاصمة المقدسة بحرة، أضم الطائف العرضيات ميسان.

ومن جهته، أهاب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان بكافة المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر في مثل تلك الأجواء من خلال اتباع إرشادات الدفاع المدني، ونبه سالكي الطرق الواصلة بين المحافظات الواقعة تحت تأثير الحالة الجوية، علماً بأنه حتى هذه اللحظة لم تسجل بلاغات تعنى بأعمال الدفاع المدني متمنياً للجميع السلامة.

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