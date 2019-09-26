شاهد.. محافظ ميسان يرعى الاحتفال باليوم الوطني "89"

مسيرة الولاء والوفاء انطلقت من البلدية وجابت الشوارع

رعى محافظ محافظة ميسان عبدالله بن حسن الفيفي، احتفال الأهالي بذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية بمقر المركز الحضاري بالمحافظة؛ وذلك بحضور رؤساء المراكز ورؤساء الدوائر الحكومية وشيوخ القبائل وأعيان المحافظة وجمع من الأهالي، مساء أمس الأربعاء.

وبدأت الفعاليات بمسيرة الولاء والوفاء التي انطلقت من مقر بلدية محافظة ميسان عصرًا، وجابت شوارع المحافظة الرئيسية بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والمواطنين، قبل أن تنتهي عند مقر الاحتفال الذي نظّمته بلدية محافظة ميسان، بمشاركة عدد من الجهات، وبدعم من عبدالله بن دريويش الحارثي.

وبدأ الحفل الخطابي الذي أقيم على المسرح الخارجي الجديد الذي دشنته البلدية مؤخرًا بعد صلاة المغرب، بالقرآن الكريم، ثم ألقيت عدد من القصائد والكلمات التي تعبر عن حب الوطن وأهمية المناسبة، وتفاعل الحضور مع الشيلات الشعرية التي قدّمها عدد من المنشدين، قبل تكريم الجهات المشاركة.

واختُتمت الفعاليات بحفل العرضة الشعبية، الذي شاركت به نخبة من أبرز شعراء المحافظة؛ على رأسهم: الشاعر مصلح بن عياد، والشاعر عواض الربيعي، والشاعر شاكر بن فطيس، والشاعر يوسف الثقفي، ثم تناول الحضور طعام العشاء الذي أقيم بهذه المناسبة.