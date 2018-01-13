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بداية التدويل.. تحرك فرنسي لفتح تحقيق دولي في إسقاط إيران الطائرة الأوكرانية

خبراء باريس يشاركون في فك شفرة الصندوقين الأسودين

أعلن مكتب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الأوكراني في اتصال هاتفي بأن فرنسا اتخذت إجراءً رسمياً لفتح تحقيق دولي في إسقاط إيران طائرة الركاب الأوكرانية، في مؤشر على بداية تدويل القضية.


وأوضح مكتب "زيلينسكي" في بيان أوردته "رويترز"، أن الرئيس اتفق مع "ماكرون" يوم على أن يساعد خبراء فرنسيون في فك شفرة الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة.

رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوكرانيا فرنسا إيران إسقاط الطائرة الأوكرانية تحطم طائرة أوكرانية

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بداية التدويل.. تحرك فرنسي لفتح تحقيق دولي في إسقاط إيران الطائرة الأوكرانية
سبق

أعلن مكتب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الأوكراني في اتصال هاتفي بأن فرنسا اتخذت إجراءً رسمياً لفتح تحقيق دولي في إسقاط إيران طائرة الركاب الأوكرانية، في مؤشر على بداية تدويل القضية.


وأوضح مكتب "زيلينسكي" في بيان أوردته "رويترز"، أن الرئيس اتفق مع "ماكرون" يوم على أن يساعد خبراء فرنسيون في فك شفرة الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
05:36 PM
اخر تعديل
13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
05:06 AM

بداية التدويل.. تحرك فرنسي لفتح تحقيق دولي في إسقاط إيران الطائرة الأوكرانية

خبراء باريس يشاركون في فك شفرة الصندوقين الأسودين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مكتب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الأوكراني في اتصال هاتفي بأن فرنسا اتخذت إجراءً رسمياً لفتح تحقيق دولي في إسقاط إيران طائرة الركاب الأوكرانية، في مؤشر على بداية تدويل القضية.


وأوضح مكتب "زيلينسكي" في بيان أوردته "رويترز"، أن الرئيس اتفق مع "ماكرون" يوم على أن يساعد خبراء فرنسيون في فك شفرة الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة.

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