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"مدير جامعة بيشة" يوجّه بالتيسير على الطلاب مراعاة للظروف الاستثنائية‎

بما لا يتعارض مع تحقيق أهداف ونواتج التعلم ومخرجات العملية التعليمية

ترأس مدير جامعة بيشة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي؛ اليوم الإثنين، الاجتماع الخامس لمجلس الجامعة، الذي عقد باستخدام تقنية الاتصال عن بُعد، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح وأعضاء مجلس الجامعة.

ورفع نقادي؛ في بداية الاجتماع جزيل الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتهيئة سبل الراحة للمواطنين والحرص على سلامتهم والحد من انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)؛ منوهاً بالدعم اللامحدود الذي يحظى به مختلف القطاعات الوطنية بالمملكة ومنها قطاع الجامعات من قِبل القيادة الرشيدة؛ مشيداً بالخطط البديلة التي أقرتها وزارة التعليم بقيادة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ لضمان استمرار العملية التعليمية بجودة وفاعلية عالية.

وأكّد الدكتور نقادي؛ على أعضاء هيئة التدريس، بأهمية العمل بمبدأ التيسير على الطلاب والطالبات ومراعاة الظروف الاستثنائية المتعلقة بالتدابير والاحترازات الوقائية من تفشي فيروس كورونا المستجد، مع الحفاظ على المخرجات التعليمية، ودعم الخريجين بما لا يتعارض مع تحقيق الأهداف ونواتج التعلم.. معبراً عن شكره وتقديره لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في جهودهم المخلصة التي كان لها الأثر البارز في استمرار العملية التعليمية عن بُعد؛ ما ساعد أبناءنا وبناتنا على التحصيل العلمي رغم بعض الصعوبات التي عادة ما تقابل البدايات، خاصة التقنية منها.

وشدّد على أن مصلحة الطالب والطالبة أولوية قصوى، ولن تدخر الجامعة وسعاً في سبيل التيسير عليهم وتوفير متطلبات النجاح والتحصيل الجيد كافة.

وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تضمنت الإحاطة بالقرارات المتخذة بالتفويض من مدير الجامعة، وإقرار آلية قبول نشر الأبحاث العلمية في مجلة جامعة بيشة للعلوم الإنسانية والتربوية، ومناقشة مقترح الحوافز التشجيعية للبحث العلمي.

مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدير جامعة بيشة" يوجّه بالتيسير على الطلاب مراعاة للظروف الاستثنائية‎
سبق

ترأس مدير جامعة بيشة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي؛ اليوم الإثنين، الاجتماع الخامس لمجلس الجامعة، الذي عقد باستخدام تقنية الاتصال عن بُعد، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح وأعضاء مجلس الجامعة.

ورفع نقادي؛ في بداية الاجتماع جزيل الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتهيئة سبل الراحة للمواطنين والحرص على سلامتهم والحد من انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)؛ منوهاً بالدعم اللامحدود الذي يحظى به مختلف القطاعات الوطنية بالمملكة ومنها قطاع الجامعات من قِبل القيادة الرشيدة؛ مشيداً بالخطط البديلة التي أقرتها وزارة التعليم بقيادة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ لضمان استمرار العملية التعليمية بجودة وفاعلية عالية.

وأكّد الدكتور نقادي؛ على أعضاء هيئة التدريس، بأهمية العمل بمبدأ التيسير على الطلاب والطالبات ومراعاة الظروف الاستثنائية المتعلقة بالتدابير والاحترازات الوقائية من تفشي فيروس كورونا المستجد، مع الحفاظ على المخرجات التعليمية، ودعم الخريجين بما لا يتعارض مع تحقيق الأهداف ونواتج التعلم.. معبراً عن شكره وتقديره لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في جهودهم المخلصة التي كان لها الأثر البارز في استمرار العملية التعليمية عن بُعد؛ ما ساعد أبناءنا وبناتنا على التحصيل العلمي رغم بعض الصعوبات التي عادة ما تقابل البدايات، خاصة التقنية منها.

وشدّد على أن مصلحة الطالب والطالبة أولوية قصوى، ولن تدخر الجامعة وسعاً في سبيل التيسير عليهم وتوفير متطلبات النجاح والتحصيل الجيد كافة.

وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تضمنت الإحاطة بالقرارات المتخذة بالتفويض من مدير الجامعة، وإقرار آلية قبول نشر الأبحاث العلمية في مجلة جامعة بيشة للعلوم الإنسانية والتربوية، ومناقشة مقترح الحوافز التشجيعية للبحث العلمي.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
12:40 PM

"مدير جامعة بيشة" يوجّه بالتيسير على الطلاب مراعاة للظروف الاستثنائية‎

بما لا يتعارض مع تحقيق أهداف ونواتج التعلم ومخرجات العملية التعليمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ترأس مدير جامعة بيشة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي؛ اليوم الإثنين، الاجتماع الخامس لمجلس الجامعة، الذي عقد باستخدام تقنية الاتصال عن بُعد، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح وأعضاء مجلس الجامعة.

ورفع نقادي؛ في بداية الاجتماع جزيل الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتهيئة سبل الراحة للمواطنين والحرص على سلامتهم والحد من انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)؛ منوهاً بالدعم اللامحدود الذي يحظى به مختلف القطاعات الوطنية بالمملكة ومنها قطاع الجامعات من قِبل القيادة الرشيدة؛ مشيداً بالخطط البديلة التي أقرتها وزارة التعليم بقيادة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ لضمان استمرار العملية التعليمية بجودة وفاعلية عالية.

وأكّد الدكتور نقادي؛ على أعضاء هيئة التدريس، بأهمية العمل بمبدأ التيسير على الطلاب والطالبات ومراعاة الظروف الاستثنائية المتعلقة بالتدابير والاحترازات الوقائية من تفشي فيروس كورونا المستجد، مع الحفاظ على المخرجات التعليمية، ودعم الخريجين بما لا يتعارض مع تحقيق الأهداف ونواتج التعلم.. معبراً عن شكره وتقديره لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في جهودهم المخلصة التي كان لها الأثر البارز في استمرار العملية التعليمية عن بُعد؛ ما ساعد أبناءنا وبناتنا على التحصيل العلمي رغم بعض الصعوبات التي عادة ما تقابل البدايات، خاصة التقنية منها.

وشدّد على أن مصلحة الطالب والطالبة أولوية قصوى، ولن تدخر الجامعة وسعاً في سبيل التيسير عليهم وتوفير متطلبات النجاح والتحصيل الجيد كافة.

وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تضمنت الإحاطة بالقرارات المتخذة بالتفويض من مدير الجامعة، وإقرار آلية قبول نشر الأبحاث العلمية في مجلة جامعة بيشة للعلوم الإنسانية والتربوية، ومناقشة مقترح الحوافز التشجيعية للبحث العلمي.

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