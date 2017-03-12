تسجيل أول حالة وفاة بـ"كورونا" في الجزائر

مجموع الحالات يصل إلى 24 حالة مؤكدة

أعلنت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" في البلاد.

ونقلت الإذاعة الرسمية الجزائرية أن وزارة الصحة قالت في بيانها: أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تسجيل خمس حالات جديدة من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بما في ذلك حالة وفاة في الجزائر، ليصل مجموع الحالات المسجلة إلى أربعة وعشرين حالة مؤكدة".

وأضاف البيان: الأمر يتعلق بحالتين أقامتا في فرنسا إحداها توجد حالياً بالمستشفى في ولاية سوق أهراس، والأخرى في ولاية تيزي وزو، وثلاث في ولاية البليدة.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت، في وقت سابق، تأجيل كل التجمعات الرياضية الدولية، مشيرة إلى أن الأحداث الرياضية المحلية ستقام في صالات مغطاة.