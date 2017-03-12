النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تسجيل أول حالة وفاة بـ"كورونا" في الجزائر

مجموع الحالات يصل إلى 24 حالة مؤكدة

أعلنت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" في البلاد.

ونقلت الإذاعة الرسمية الجزائرية أن وزارة الصحة قالت في بيانها: أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تسجيل خمس حالات جديدة من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بما في ذلك حالة وفاة في الجزائر، ليصل مجموع الحالات المسجلة إلى أربعة وعشرين حالة مؤكدة".

وأضاف البيان: الأمر يتعلق بحالتين أقامتا في فرنسا إحداها توجد حالياً بالمستشفى في ولاية سوق أهراس، والأخرى في ولاية تيزي وزو، وثلاث في ولاية البليدة.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت، في وقت سابق، تأجيل كل التجمعات الرياضية الدولية، مشيرة إلى أن الأحداث الرياضية المحلية ستقام في صالات مغطاة.

فيروس كورونا الجديد الجزائر

الرئيسية/ محطات

اعلان
تسجيل أول حالة وفاة بـ"كورونا" في الجزائر
سبق

أعلنت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" في البلاد.

ونقلت الإذاعة الرسمية الجزائرية أن وزارة الصحة قالت في بيانها: أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تسجيل خمس حالات جديدة من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بما في ذلك حالة وفاة في الجزائر، ليصل مجموع الحالات المسجلة إلى أربعة وعشرين حالة مؤكدة".

وأضاف البيان: الأمر يتعلق بحالتين أقامتا في فرنسا إحداها توجد حالياً بالمستشفى في ولاية سوق أهراس، والأخرى في ولاية تيزي وزو، وثلاث في ولاية البليدة.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت، في وقت سابق، تأجيل كل التجمعات الرياضية الدولية، مشيرة إلى أن الأحداث الرياضية المحلية ستقام في صالات مغطاة.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
01:02 PM

تسجيل أول حالة وفاة بـ"كورونا" في الجزائر

مجموع الحالات يصل إلى 24 حالة مؤكدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
317

أعلنت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" في البلاد.

ونقلت الإذاعة الرسمية الجزائرية أن وزارة الصحة قالت في بيانها: أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تسجيل خمس حالات جديدة من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بما في ذلك حالة وفاة في الجزائر، ليصل مجموع الحالات المسجلة إلى أربعة وعشرين حالة مؤكدة".

وأضاف البيان: الأمر يتعلق بحالتين أقامتا في فرنسا إحداها توجد حالياً بالمستشفى في ولاية سوق أهراس، والأخرى في ولاية تيزي وزو، وثلاث في ولاية البليدة.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت، في وقت سابق، تأجيل كل التجمعات الرياضية الدولية، مشيرة إلى أن الأحداث الرياضية المحلية ستقام في صالات مغطاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,188
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,418
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,371
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,398

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة