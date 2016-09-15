النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

‪الأهلي: إقالة برانكو من تدريب الفريق

قررت إدارة النادي الأهلي إقالة الكرواتي برانكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم وذلك بعد الخسارة اليوم أمام الوحدة 1-2 في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بحسب ما ذكره عبدالعزيز الجميعة مراسل قنوات ksa sports بعد نهاية مباراة الوحدة في الاستديو التحليلي.

وقاد المدرب الفريق في خمس مباريات كانت البداية في دوري أبطال آسيا أمام الهلال والتي ودعها بعد خسارته في الذهاب 2-4 وانتصاره إيابًا 1-0، قبل أن يتعادل أمام العدالة 1-1 ويكسب الاتفاق 2-1 وخسر اليوم أمام الوحدة 1-2.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
‪الأهلي: إقالة برانكو من تدريب الفريق
سبق

قررت إدارة النادي الأهلي إقالة الكرواتي برانكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم وذلك بعد الخسارة اليوم أمام الوحدة 1-2 في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بحسب ما ذكره عبدالعزيز الجميعة مراسل قنوات ksa sports بعد نهاية مباراة الوحدة في الاستديو التحليلي.

وقاد المدرب الفريق في خمس مباريات كانت البداية في دوري أبطال آسيا أمام الهلال والتي ودعها بعد خسارته في الذهاب 2-4 وانتصاره إيابًا 1-0، قبل أن يتعادل أمام العدالة 1-1 ويكسب الاتفاق 2-1 وخسر اليوم أمام الوحدة 1-2.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
11:28 PM

‪الأهلي: إقالة برانكو من تدريب الفريق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
31
18,816

قررت إدارة النادي الأهلي إقالة الكرواتي برانكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم وذلك بعد الخسارة اليوم أمام الوحدة 1-2 في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بحسب ما ذكره عبدالعزيز الجميعة مراسل قنوات ksa sports بعد نهاية مباراة الوحدة في الاستديو التحليلي.

وقاد المدرب الفريق في خمس مباريات كانت البداية في دوري أبطال آسيا أمام الهلال والتي ودعها بعد خسارته في الذهاب 2-4 وانتصاره إيابًا 1-0، قبل أن يتعادل أمام العدالة 1-1 ويكسب الاتفاق 2-1 وخسر اليوم أمام الوحدة 1-2.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,496
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,826
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,746
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,257

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة