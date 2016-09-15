‪الأهلي: إقالة برانكو من تدريب الفريق

قررت إدارة النادي الأهلي إقالة الكرواتي برانكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم وذلك بعد الخسارة اليوم أمام الوحدة 1-2 في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بحسب ما ذكره عبدالعزيز الجميعة مراسل قنوات ksa sports بعد نهاية مباراة الوحدة في الاستديو التحليلي.

وقاد المدرب الفريق في خمس مباريات كانت البداية في دوري أبطال آسيا أمام الهلال والتي ودعها بعد خسارته في الذهاب 2-4 وانتصاره إيابًا 1-0، قبل أن يتعادل أمام العدالة 1-1 ويكسب الاتفاق 2-1 وخسر اليوم أمام الوحدة 1-2.