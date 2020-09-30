النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مشهد مؤثر: أمير الكويت يطبع قبلة على جبين شقيقه الراحل

أثناء وصول جثمانه للصلاة عليه

التقطت عدسات الكاميرا لقطة مؤثرة لأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أثناء استقباله جثمان الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح من الولايات المتحدة إلى الكويت؛ إذ طلب إنزال الجثمان؛ ليقبِّل رأسه، وذلك في مشهد مؤثر.

وكان جثمان أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد ووري الثرى في مقبرة الصليبيخات شمال شرقي البلاد. وأثناء وصول الجثمان لمسجد بلال بن رباح للصلاة عليه طلب الأمير الجديد إنزاله حتى يستطيع تقبيله.

وأثنى المغردون على اللقطة التي تناقلوها على مواقع التواصل الاجتماعي، التي دللت على مدى الوفاء والحب الذي يكنه الشيخ نواف الأحمد الصباح لشقيقه أمير الكويت الراحل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مشهد مؤثر: أمير الكويت يطبع قبلة على جبين شقيقه الراحل
سبق

التقطت عدسات الكاميرا لقطة مؤثرة لأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أثناء استقباله جثمان الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح من الولايات المتحدة إلى الكويت؛ إذ طلب إنزال الجثمان؛ ليقبِّل رأسه، وذلك في مشهد مؤثر.

وكان جثمان أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد ووري الثرى في مقبرة الصليبيخات شمال شرقي البلاد. وأثناء وصول الجثمان لمسجد بلال بن رباح للصلاة عليه طلب الأمير الجديد إنزاله حتى يستطيع تقبيله.

وأثنى المغردون على اللقطة التي تناقلوها على مواقع التواصل الاجتماعي، التي دللت على مدى الوفاء والحب الذي يكنه الشيخ نواف الأحمد الصباح لشقيقه أمير الكويت الراحل.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
10:15 PM

مشهد مؤثر: أمير الكويت يطبع قبلة على جبين شقيقه الراحل

أثناء وصول جثمانه للصلاة عليه

A A A
ياسر نجدي - الرياض
2
15,899

التقطت عدسات الكاميرا لقطة مؤثرة لأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أثناء استقباله جثمان الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح من الولايات المتحدة إلى الكويت؛ إذ طلب إنزال الجثمان؛ ليقبِّل رأسه، وذلك في مشهد مؤثر.

وكان جثمان أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد ووري الثرى في مقبرة الصليبيخات شمال شرقي البلاد. وأثناء وصول الجثمان لمسجد بلال بن رباح للصلاة عليه طلب الأمير الجديد إنزاله حتى يستطيع تقبيله.

وأثنى المغردون على اللقطة التي تناقلوها على مواقع التواصل الاجتماعي، التي دللت على مدى الوفاء والحب الذي يكنه الشيخ نواف الأحمد الصباح لشقيقه أمير الكويت الراحل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,493
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,197
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,288
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,982

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة