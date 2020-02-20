بعد توقيف المسؤولين.. مصادر: رقعة التحقيق بمشاريع بلدية بجازان تتوسع بالملايين

ضمن جهود الجهات المعنية لكشف تفاصيل الميزانيات والتأكد من بلاغات وجود الفساد

كشفت مصادر "سبق" أن التحقيقات توسعت في إحدى بلديات منطقة جازان إلى مشاريع بمبالغ مليونية أكبر من القضية السابقة؛ وذلك ضمن جهود الجهات المعنية في كشف تفاصيل مشاريع وميزانياتها.

وبينت المصادر أن التحقيقات السابقة كانت فيما يزيد على ثلاثة ملايين ريال، إلا أن عمليات التحقق ومتابعة المشاريع توسعت رقعتها لتصل إلى ما يزيد على ذلك بأضعاف.

وكانت النيابة العامة قد أمرت قبل مدة بتوقيف المتهمين؛ وهم: رئيس البلدية السابق، وموظف انتقل من البلدية ليشغل منصب رئيس بلدية أخرى (تم تكليف بديل عنه)، وخمسة موظفين ومقاولين؛ للتحقيق في تلك القضية، فيما يواجه عدد منهم أيضاً قضية أخرى وهي الاعتداء على موظفي نزاهة أثناء أداء واجبهم، والتحقق من بلاغات عن وجود فساد في البلدية.