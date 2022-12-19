أمير الرياض يصدر ١٣ قرارًا بتكليف ونقل محافظين ورؤساء مراكز

العجمي لثادق والمعمر لعفيف والغملاس لحريملاء والمسعود لوادي الدواسر

أصدر أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ١٣ قرارًا بنقل وتكليف عدد من المحافظين ورؤساء المراكز .

وجاءت القرارات على النحو التالي : تكليف محافظ رماح فهد عبدالله المسعود للعمل محافظًا لمحافظة وادي الدواسر. اعتبارًا من ١٤٤١/٧/١هـ ، وتكليف محافظ ثادق سعد بن محمد بن معمر للعمل محافظًا لمحافظة عفيف. اعتبارًا من ١٤٤١/٧/١هـ ، وتكليف وكيل محافظة الزلفي عبدالرحمن عبدالله الغملاس للعمل محافظًا لمحافظة حريملاء. اعتبارًا من ١٤٤١/٧/١هـ ، وتكليف محافظ الدلم ثامر عبدالله الشتوي للعمل محافظًا لمحافظة السليل. اعتبارًا من ١٤٤١/٧/١هـ .

وتضمنت القرارات تكليف الموظف بالأمارة فهد سلطان بن حميد للعمل محافظًا لمحافظة الدلم. اعتبارًا من ١٤٤١/٧/١هـ ، وتكليف وكيل محافظ شقراء عبدالله بن محمد الشرافاء الدوسري للعمل محافظًا لمحافظة رماح. اعتبارًا من ١٤٤١/٧/١هـ ، وتكليف وكيل محافظ ثادق سلمان عبدالله العجمي بالعمل محافظًا لمحافظة ثادق بالتكليف. اعتبارًا من ١٤٤١/٧/١هـ ، تكليف رئيس مركز نعجان عبدالله غالب المطيري للعمل وكيلًا لمحافظة حوطة بني تميم، تكليف الموظف سعود معجب مترك العجالين للعمل وكيلًا لمحافظة الزلفي، وتكليف وكيل محافظة الدلم خالد عبدالله العجمي للعمل وكيلًا لمحافظة مرات، وتكليف وكيل محافظة مرات صالح سيف الرافع للعمل وكيلًا لمحافظة الدلم، وتكليف رئيس مركز عشيرة سدير زابن معجب العجمي للعمل رئيسًا لمركز نعجان، وتكليف الموظف طلال ساري ضيف الله العتيبي بالعمل رئيسًا لمركز عشيرة سدير.