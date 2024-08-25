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رماة الأخضر يشاركون ببطولة العالم في البرازيل

من 25 أغسطس حتى 1 سبتمبر

يشارك المنتخب السعودي للرماية على البندقية والمسدس، في بطولة كأس العالم، التي ستُقام خلال الفترة من 25 أغسطس حتى 1 سبتمبر في جمهورية البرازيل.

ويمثل المنتخب السعودي في رماية المسدس: الراميان عقيل عبد الهادي البدراني، وعطا الله نداء العنزي، وفي رماية البندقية: الراميان حسين غويلي الحربي، وعبد الرحمن سعد الجحيدلي.

ويرأس بعثة المنتخب مدير إدارة الشؤون الرياضية بوزارة الحرس الوطني، العميد محمد عبد الرحمن القحطاني، إلى جانب فرح سعيد الثقفي، إداري البعثة، والمدربَيْن: محمد إسماعيل، ولي سونج.

من جهة أخرى قال رئيس البعثة: إن المنتخب السعودي للرماية دائمًا ما يقدم أداءً على مستوى عالٍ ونتائج جيدة، مشيرًا إلى جاهزية رماة الأخضر لخوض منافسات البطولة التي تضم منتخبات قوية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رماة الأخضر يشاركون ببطولة العالم في البرازيل
سبق

يشارك المنتخب السعودي للرماية على البندقية والمسدس، في بطولة كأس العالم، التي ستُقام خلال الفترة من 25 أغسطس حتى 1 سبتمبر في جمهورية البرازيل.

ويمثل المنتخب السعودي في رماية المسدس: الراميان عقيل عبد الهادي البدراني، وعطا الله نداء العنزي، وفي رماية البندقية: الراميان حسين غويلي الحربي، وعبد الرحمن سعد الجحيدلي.

ويرأس بعثة المنتخب مدير إدارة الشؤون الرياضية بوزارة الحرس الوطني، العميد محمد عبد الرحمن القحطاني، إلى جانب فرح سعيد الثقفي، إداري البعثة، والمدربَيْن: محمد إسماعيل، ولي سونج.

من جهة أخرى قال رئيس البعثة: إن المنتخب السعودي للرماية دائمًا ما يقدم أداءً على مستوى عالٍ ونتائج جيدة، مشيرًا إلى جاهزية رماة الأخضر لخوض منافسات البطولة التي تضم منتخبات قوية.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
04:43 PM

رماة الأخضر يشاركون ببطولة العالم في البرازيل

من 25 أغسطس حتى 1 سبتمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يشارك المنتخب السعودي للرماية على البندقية والمسدس، في بطولة كأس العالم، التي ستُقام خلال الفترة من 25 أغسطس حتى 1 سبتمبر في جمهورية البرازيل.

ويمثل المنتخب السعودي في رماية المسدس: الراميان عقيل عبد الهادي البدراني، وعطا الله نداء العنزي، وفي رماية البندقية: الراميان حسين غويلي الحربي، وعبد الرحمن سعد الجحيدلي.

ويرأس بعثة المنتخب مدير إدارة الشؤون الرياضية بوزارة الحرس الوطني، العميد محمد عبد الرحمن القحطاني، إلى جانب فرح سعيد الثقفي، إداري البعثة، والمدربَيْن: محمد إسماعيل، ولي سونج.

من جهة أخرى قال رئيس البعثة: إن المنتخب السعودي للرماية دائمًا ما يقدم أداءً على مستوى عالٍ ونتائج جيدة، مشيرًا إلى جاهزية رماة الأخضر لخوض منافسات البطولة التي تضم منتخبات قوية.

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