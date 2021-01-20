أمير منطقة تبوك يترأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة

وجه بمضاعفة الجهود ورفع الجاهزية للتعامل مع أي متغيرات

رأس أمير منطقة تبوك، رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم، اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، بحضور أعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية.

واستهل الاجتماع بسؤال المولى القدير أن يمنّ على البلاد والعباد بالغيث. واطلع خلال الاجتماع على التقارير الواردة من الدفاع المدني واللجنة الرئيسية والمركز الوطني للأرصاد، وكذلك تقارير اللجان المحلية الميدانية بخصوص الاستعداد، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والخطط المعدة التي تنفذها اللجنة في مثل هذه الظروف المناخية التي تعيشها المنطقة.

واعتمد أمير تبوك الخطة التفصيلية للدفاع المدني بالمنطقة، ووجه بمضاعفة الجهود ورفع الجاهزية وتفعيل الخطط المعدة واتخاذ التدابير اللازمة وضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة.

كما ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وفي ذات السياق توقع خبراء الطقس انخفاضاً في درجات الحرارة خلال اليوم وغد على منطقة تبوك وأجزاء من شمال المملكة، مع أمطار محتملة خفيفة قد تشهدها هذه المناطق.