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العين: لا نمانع في بيع عقد "لابا".. وهذه حقيقة مفاوضات الهلال

أكد عضو مجلس إدارة نادي العين لكرة القدم ماجد العويس أنهم لم يتلقوا عرضاً رسمياً من أي نادٍ لشراء بطاقة مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي التوغولي لابا كودجو، موضحاً أنهم منفتحون على تلقي أي عروض جادة.

وقال العويس، في تصريحات نقلها موقع "الرؤية" الإماراتي رداً على خبر انتقال لابا كودجو لنادي الهلال السعودي: نحن كمجلس إدارة لا نغلق الباب أمام العروض الجادة، ولم نتلقَ أي عرض رسمي لا من الهلال ولا من غيره وإذا حدث ذلك، فإننا سنناقش الأمر الذي يضمن مصلحة النادي واللاعب معاً.

و ظهرت بعض التقارير الصحفية في الأيام الماضية أكدت رغبة الهلال في التعاقد مع كودجو، لتدعيم صفوفه وتعزيز قوته في رحلة دفاعه عن لقبه الآسيوي في الموسم الجديد، وليكون بديلاً للفرنسي بافيتيمبي غوميز، الذي اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق، بحسب ما ذكرته تلك التقارير.

العين الهلال لابا كودجو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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العين: لا نمانع في بيع عقد "لابا".. وهذه حقيقة مفاوضات الهلال
سبق

أكد عضو مجلس إدارة نادي العين لكرة القدم ماجد العويس أنهم لم يتلقوا عرضاً رسمياً من أي نادٍ لشراء بطاقة مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي التوغولي لابا كودجو، موضحاً أنهم منفتحون على تلقي أي عروض جادة.

وقال العويس، في تصريحات نقلها موقع "الرؤية" الإماراتي رداً على خبر انتقال لابا كودجو لنادي الهلال السعودي: نحن كمجلس إدارة لا نغلق الباب أمام العروض الجادة، ولم نتلقَ أي عرض رسمي لا من الهلال ولا من غيره وإذا حدث ذلك، فإننا سنناقش الأمر الذي يضمن مصلحة النادي واللاعب معاً.

و ظهرت بعض التقارير الصحفية في الأيام الماضية أكدت رغبة الهلال في التعاقد مع كودجو، لتدعيم صفوفه وتعزيز قوته في رحلة دفاعه عن لقبه الآسيوي في الموسم الجديد، وليكون بديلاً للفرنسي بافيتيمبي غوميز، الذي اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق، بحسب ما ذكرته تلك التقارير.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
10:56 PM

العين: لا نمانع في بيع عقد "لابا".. وهذه حقيقة مفاوضات الهلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد عضو مجلس إدارة نادي العين لكرة القدم ماجد العويس أنهم لم يتلقوا عرضاً رسمياً من أي نادٍ لشراء بطاقة مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي التوغولي لابا كودجو، موضحاً أنهم منفتحون على تلقي أي عروض جادة.

وقال العويس، في تصريحات نقلها موقع "الرؤية" الإماراتي رداً على خبر انتقال لابا كودجو لنادي الهلال السعودي: نحن كمجلس إدارة لا نغلق الباب أمام العروض الجادة، ولم نتلقَ أي عرض رسمي لا من الهلال ولا من غيره وإذا حدث ذلك، فإننا سنناقش الأمر الذي يضمن مصلحة النادي واللاعب معاً.

و ظهرت بعض التقارير الصحفية في الأيام الماضية أكدت رغبة الهلال في التعاقد مع كودجو، لتدعيم صفوفه وتعزيز قوته في رحلة دفاعه عن لقبه الآسيوي في الموسم الجديد، وليكون بديلاً للفرنسي بافيتيمبي غوميز، الذي اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق، بحسب ما ذكرته تلك التقارير.

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