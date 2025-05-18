النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غدًا .. "الأندية الإنجليزية" تصوت لعودة التدريبات الجماعية

سيقطع مشروع استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خطوة أخرى الاثنين عندما تعقد الأندية اجتماعًا طارئًا للتصويت على عودة التدريبات الجماعية في خضم جائحة فيروس كورونا.

وإذا وافق 14 من 20 ناديًا على الأقل على إجراءات السلامة، فمن المرجح أن يعود اللاعبون لمرحلة أولى محدودة من التدريبات الجماعية بعد غدٍ الثلاثاء.

وكان من المفترض أن يكون الأحد هو اليوم الأخير في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكن تفشي فيروس كورونا المستجد تسبب في توقف المسابقة في مارس مع تبقي 92 مباراة على نهايتها.

وفتحت الحكومة الأسبوع الماضي الباب أمام عودة الرياضات المهمة، لكن لا تزال هناك العديد من العقبات قبل أن يكون بوسع الدوري الإنجليزي الممتاز استئناف نشاطه من دون جماهير.

لكن الأندية ستستمد الدعم من عودة دوري الدرجة الأولى الألماني هذا الأسبوع، وهو أول بطولة كرة قدم كبيرة في العالم تستأنف مبارياتها بعد العزل العام.

وتحتاج الأندية إلى الاتفاق على شروط عودة اللاعبين للتدريبات وفقًا لقواعد صارمة، حيث تتضمن إجراءات السلامة إقامة خيام من أجل فحص درجات الحرارة ومعايير صارمة للنظافة، بالإضافة إلى حظر الاغتسال، فيما سيسمح بوجود خمسة لاعبين فقط في كل ملعب وستمنع الاحتكاكات بين اللاعبين أثناء المران.

وسيخضع اللاعبون لفحوص فيروس كورونا مرتين أسبوعيًا وسيطلب منهم تقديم موافقة كتابية على سياسة النادي المتعلقة بكوفيد-19.

الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التدريبات الجماعية التدريبات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
غدًا .. "الأندية الإنجليزية" تصوت لعودة التدريبات الجماعية
سبق

سيقطع مشروع استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خطوة أخرى الاثنين عندما تعقد الأندية اجتماعًا طارئًا للتصويت على عودة التدريبات الجماعية في خضم جائحة فيروس كورونا.

وإذا وافق 14 من 20 ناديًا على الأقل على إجراءات السلامة، فمن المرجح أن يعود اللاعبون لمرحلة أولى محدودة من التدريبات الجماعية بعد غدٍ الثلاثاء.

وكان من المفترض أن يكون الأحد هو اليوم الأخير في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكن تفشي فيروس كورونا المستجد تسبب في توقف المسابقة في مارس مع تبقي 92 مباراة على نهايتها.

وفتحت الحكومة الأسبوع الماضي الباب أمام عودة الرياضات المهمة، لكن لا تزال هناك العديد من العقبات قبل أن يكون بوسع الدوري الإنجليزي الممتاز استئناف نشاطه من دون جماهير.

لكن الأندية ستستمد الدعم من عودة دوري الدرجة الأولى الألماني هذا الأسبوع، وهو أول بطولة كرة قدم كبيرة في العالم تستأنف مبارياتها بعد العزل العام.

وتحتاج الأندية إلى الاتفاق على شروط عودة اللاعبين للتدريبات وفقًا لقواعد صارمة، حيث تتضمن إجراءات السلامة إقامة خيام من أجل فحص درجات الحرارة ومعايير صارمة للنظافة، بالإضافة إلى حظر الاغتسال، فيما سيسمح بوجود خمسة لاعبين فقط في كل ملعب وستمنع الاحتكاكات بين اللاعبين أثناء المران.

وسيخضع اللاعبون لفحوص فيروس كورونا مرتين أسبوعيًا وسيطلب منهم تقديم موافقة كتابية على سياسة النادي المتعلقة بكوفيد-19.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
10:50 PM
اخر تعديل
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
02:54 AM

غدًا .. "الأندية الإنجليزية" تصوت لعودة التدريبات الجماعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
756

سيقطع مشروع استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خطوة أخرى الاثنين عندما تعقد الأندية اجتماعًا طارئًا للتصويت على عودة التدريبات الجماعية في خضم جائحة فيروس كورونا.

وإذا وافق 14 من 20 ناديًا على الأقل على إجراءات السلامة، فمن المرجح أن يعود اللاعبون لمرحلة أولى محدودة من التدريبات الجماعية بعد غدٍ الثلاثاء.

وكان من المفترض أن يكون الأحد هو اليوم الأخير في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكن تفشي فيروس كورونا المستجد تسبب في توقف المسابقة في مارس مع تبقي 92 مباراة على نهايتها.

وفتحت الحكومة الأسبوع الماضي الباب أمام عودة الرياضات المهمة، لكن لا تزال هناك العديد من العقبات قبل أن يكون بوسع الدوري الإنجليزي الممتاز استئناف نشاطه من دون جماهير.

لكن الأندية ستستمد الدعم من عودة دوري الدرجة الأولى الألماني هذا الأسبوع، وهو أول بطولة كرة قدم كبيرة في العالم تستأنف مبارياتها بعد العزل العام.

وتحتاج الأندية إلى الاتفاق على شروط عودة اللاعبين للتدريبات وفقًا لقواعد صارمة، حيث تتضمن إجراءات السلامة إقامة خيام من أجل فحص درجات الحرارة ومعايير صارمة للنظافة، بالإضافة إلى حظر الاغتسال، فيما سيسمح بوجود خمسة لاعبين فقط في كل ملعب وستمنع الاحتكاكات بين اللاعبين أثناء المران.

وسيخضع اللاعبون لفحوص فيروس كورونا مرتين أسبوعيًا وسيطلب منهم تقديم موافقة كتابية على سياسة النادي المتعلقة بكوفيد-19.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,313
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,410
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,545
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,395

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة