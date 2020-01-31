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"التنمية الاجتماعية" بـ"نسيم" الرياض تقيم معرضاً للأسر المنتجة

يحتوي على 30 بازاراً متنوعاً

أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي النسيم بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بالرياض فعاليات معرض الأسر المنتجة، وذلك ضمن برنامج "كفاء" لدعم الأسر المنتجة السادس الذي يحتوي على 30 بازاراً متنوعاً ويقام في مجمع العثيم مول.

وتهدف لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي النسيم من إقامة مثل هذه البازارات إلى دعم الأسر المنتجة في الحي والمساهمة في فتح منافذ تسويقية لهم تسهم في تحسين دخل الأسر المشاركة في البازار بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

التنمية الاجتماعية حي النسيم الرياض الأسر المنتجة

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"التنمية الاجتماعية" بـ"نسيم" الرياض تقيم معرضاً للأسر المنتجة
سبق

أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي النسيم بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بالرياض فعاليات معرض الأسر المنتجة، وذلك ضمن برنامج "كفاء" لدعم الأسر المنتجة السادس الذي يحتوي على 30 بازاراً متنوعاً ويقام في مجمع العثيم مول.

وتهدف لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي النسيم من إقامة مثل هذه البازارات إلى دعم الأسر المنتجة في الحي والمساهمة في فتح منافذ تسويقية لهم تسهم في تحسين دخل الأسر المشاركة في البازار بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
10:35 PM

"التنمية الاجتماعية" بـ"نسيم" الرياض تقيم معرضاً للأسر المنتجة

يحتوي على 30 بازاراً متنوعاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي النسيم بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بالرياض فعاليات معرض الأسر المنتجة، وذلك ضمن برنامج "كفاء" لدعم الأسر المنتجة السادس الذي يحتوي على 30 بازاراً متنوعاً ويقام في مجمع العثيم مول.

وتهدف لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي النسيم من إقامة مثل هذه البازارات إلى دعم الأسر المنتجة في الحي والمساهمة في فتح منافذ تسويقية لهم تسهم في تحسين دخل الأسر المشاركة في البازار بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

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