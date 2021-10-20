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"الفيصلي" يواصل صحوته ويتغلب على "الحزم" بهدف نظيف

نجح اليوم فريق الفيصلي في مواصلة صحوته ونتائجه الإيجابية بعدما حقق الفوز الرابع على التوالي عبر بوابة الحزم بهدف نظيف في مباراة الجولة السابعة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب خالد الغامدي لاعب النصر السابق والفيصلي الحالي في شوط المباراة الثاني في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرفع الفيصلي رصيده من النقاط إلى 14 نقطة، ليحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة بينما يتوقف رصيد الحزم عند 10 نقاط في المركز السابع علماً بأن للفيصلي مباراة مؤجلة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيصلي" يواصل صحوته ويتغلب على "الحزم" بهدف نظيف
سبق

نجح اليوم فريق الفيصلي في مواصلة صحوته ونتائجه الإيجابية بعدما حقق الفوز الرابع على التوالي عبر بوابة الحزم بهدف نظيف في مباراة الجولة السابعة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب خالد الغامدي لاعب النصر السابق والفيصلي الحالي في شوط المباراة الثاني في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرفع الفيصلي رصيده من النقاط إلى 14 نقطة، ليحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة بينما يتوقف رصيد الحزم عند 10 نقاط في المركز السابع علماً بأن للفيصلي مباراة مؤجلة.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
10:30 PM

"الفيصلي" يواصل صحوته ويتغلب على "الحزم" بهدف نظيف

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محمد السيّد - الرياض
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نجح اليوم فريق الفيصلي في مواصلة صحوته ونتائجه الإيجابية بعدما حقق الفوز الرابع على التوالي عبر بوابة الحزم بهدف نظيف في مباراة الجولة السابعة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب خالد الغامدي لاعب النصر السابق والفيصلي الحالي في شوط المباراة الثاني في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرفع الفيصلي رصيده من النقاط إلى 14 نقطة، ليحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة بينما يتوقف رصيد الحزم عند 10 نقاط في المركز السابع علماً بأن للفيصلي مباراة مؤجلة.

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