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جريمة الخزي والعار.. شاب اغتصب أمه تحت تأثير الخمر

هرب بعدما أدرك هول ما أقدَمَ عليه

في جريمة الخزي والعار، ألقت الشرطة الهندية القبض على شاب (23 عامًا)، بعدما سقط تحت تأثير الخمر، حتى غاب عن الوعي؛ فأقدم على اغتصاب أمه، في ولاية أوتر براديش.

وحسب موقع "إنديا تي في نيوز" الإخباري، وقع الحادث مساء يوم 3 مارس الجاري، في قرية "أسوار" بولاية أوتر براديش، شمالي شرق الهند، حين شرب الشاب خمرًا حتى غاب عن الوعي، وعند عودته إلى المنزل، دخل غرفة أمه النائمة وقام باغتصابها، ثم فر من المنزل بعدما أدرك هول ما أقدم عليه.

ويضيف الموقع، أن عائلة الشاب خشيت الإبلاغ عن الجريمة؛ خوفًا من الفضيحة؛ لكن والد الشاب تَوَجّه إلى الشرطة، وأبلغ عما قام به الابن، وبعدها بحثت الشرطة عنه، حتى تم العثور عليه وتوقيفه.

ونقل الموقع عن ضابط الشرطة، رافيندر سينج "أن الشاب كان مخمورًا، وقد وُجهت إليه تهمة الاغتصاب، وسيبقى قيد التوقيف حتى تتم محاكمته بالجرم المخزي".

الشرطة الهندية الهند

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جريمة الخزي والعار.. شاب اغتصب أمه تحت تأثير الخمر
سبق

في جريمة الخزي والعار، ألقت الشرطة الهندية القبض على شاب (23 عامًا)، بعدما سقط تحت تأثير الخمر، حتى غاب عن الوعي؛ فأقدم على اغتصاب أمه، في ولاية أوتر براديش.

وحسب موقع "إنديا تي في نيوز" الإخباري، وقع الحادث مساء يوم 3 مارس الجاري، في قرية "أسوار" بولاية أوتر براديش، شمالي شرق الهند، حين شرب الشاب خمرًا حتى غاب عن الوعي، وعند عودته إلى المنزل، دخل غرفة أمه النائمة وقام باغتصابها، ثم فر من المنزل بعدما أدرك هول ما أقدم عليه.

ويضيف الموقع، أن عائلة الشاب خشيت الإبلاغ عن الجريمة؛ خوفًا من الفضيحة؛ لكن والد الشاب تَوَجّه إلى الشرطة، وأبلغ عما قام به الابن، وبعدها بحثت الشرطة عنه، حتى تم العثور عليه وتوقيفه.

ونقل الموقع عن ضابط الشرطة، رافيندر سينج "أن الشاب كان مخمورًا، وقد وُجهت إليه تهمة الاغتصاب، وسيبقى قيد التوقيف حتى تتم محاكمته بالجرم المخزي".

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
10:26 AM

جريمة الخزي والعار.. شاب اغتصب أمه تحت تأثير الخمر

هرب بعدما أدرك هول ما أقدَمَ عليه

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أيمن حسن - الرياض
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في جريمة الخزي والعار، ألقت الشرطة الهندية القبض على شاب (23 عامًا)، بعدما سقط تحت تأثير الخمر، حتى غاب عن الوعي؛ فأقدم على اغتصاب أمه، في ولاية أوتر براديش.

وحسب موقع "إنديا تي في نيوز" الإخباري، وقع الحادث مساء يوم 3 مارس الجاري، في قرية "أسوار" بولاية أوتر براديش، شمالي شرق الهند، حين شرب الشاب خمرًا حتى غاب عن الوعي، وعند عودته إلى المنزل، دخل غرفة أمه النائمة وقام باغتصابها، ثم فر من المنزل بعدما أدرك هول ما أقدم عليه.

ويضيف الموقع، أن عائلة الشاب خشيت الإبلاغ عن الجريمة؛ خوفًا من الفضيحة؛ لكن والد الشاب تَوَجّه إلى الشرطة، وأبلغ عما قام به الابن، وبعدها بحثت الشرطة عنه، حتى تم العثور عليه وتوقيفه.

ونقل الموقع عن ضابط الشرطة، رافيندر سينج "أن الشاب كان مخمورًا، وقد وُجهت إليه تهمة الاغتصاب، وسيبقى قيد التوقيف حتى تتم محاكمته بالجرم المخزي".

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