انتقل إلى رحمة الله، صباح اليوم، شاعر العرضة الشيخ خالد بن ضحيان الدغفلي البقمي، وسيصلى عليه عصر اليوم في جامع الراجحي والدفن في مقبرة النسيم.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
العزاء في منزله بحي النهضة بالرياض جوال رقم:
0500004909
0553777754
0503888828
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شاعر العرضة خالد بن ضحيان البقمي في ذمة الله
انتقل إلى رحمة الله، صباح اليوم، شاعر العرضة الشيخ خالد بن ضحيان الدغفلي البقمي، وسيصلى عليه عصر اليوم في جامع الراجحي والدفن في مقبرة النسيم.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
العزاء في منزله بحي النهضة بالرياض جوال رقم:
0500004909
0553777754
0503888828
انتقل إلى رحمة الله، صباح اليوم، شاعر العرضة الشيخ خالد بن ضحيان الدغفلي البقمي، وسيصلى عليه عصر اليوم في جامع الراجحي والدفن في مقبرة النسيم.
شاعر العرضة خالد بن ضحيان البقمي في ذمة الله
انتقل إلى رحمة الله، صباح اليوم، شاعر العرضة الشيخ خالد بن ضحيان الدغفلي البقمي، وسيصلى عليه عصر اليوم في جامع الراجحي والدفن في مقبرة النسيم.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
العزاء في منزله بحي النهضة بالرياض جوال رقم:
0500004909
0553777754
0503888828