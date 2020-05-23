طلق ناري يدخل 3 أشخاص مستشفى الأفلاج وينقل أحدهم للرياض

استقبل مستشفى الأفلاج العام أمس ثلاثة شبان تعرضوا لإطلاق النار.
وباشر الفريق الطبي بطوارئ مستشفى الأفلاج أمس الجمعة علاج ثلاثة شبان تعرضوا لإصابات متفرقة من جراء طلق ناري نُقل أحدهم لمستشفيات الرياض.
استقبل مستشفى الأفلاج العام أمس ثلاثة شبان تعرضوا لإطلاق النار.
وباشر الفريق الطبي بطوارئ مستشفى الأفلاج أمس الجمعة علاج ثلاثة شبان تعرضوا لإصابات متفرقة من جراء طلق ناري نُقل أحدهم لمستشفيات الرياض.
استقبل مستشفى الأفلاج العام أمس ثلاثة شبان تعرضوا لإطلاق النار.
وباشر الفريق الطبي بطوارئ مستشفى الأفلاج أمس الجمعة علاج ثلاثة شبان تعرضوا لإصابات متفرقة من جراء طلق ناري نُقل أحدهم لمستشفيات الرياض.
استقبل مستشفى الأفلاج العام أمس ثلاثة شبان تعرضوا لإطلاق النار.
وباشر الفريق الطبي بطوارئ مستشفى الأفلاج أمس الجمعة علاج ثلاثة شبان تعرضوا لإصابات متفرقة من جراء طلق ناري نُقل أحدهم لمستشفيات الرياض.