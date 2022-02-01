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تنفيذ درس تطبيقي بمدرسة أبي موسى الأشعري بالقوز

في مادة "لغتي" بعنوان "المعرب والمبني من الأسماء"

نفذ، صباح اليوم، معلم اللغة العربية بابتدائية ومتوسطة أبي موسى الأشعري بالقوز، علي عبد الله السحاري، درسًا نموذجيًا تطبيقيًا، جاء ذلك بحضور مشرف اللغة العربية الدكتور محمد هادي القوزي، ومدير المدرسة محمد هادي الخالدي، وعدد من معلمي اللغة العربية بالمدرسة.

وشوهد تفاعل واستيعاب رائع للدرس من الطلاب، وحماس وتحد للطلاب، ولوحظ استخدام المعلم استراتيجيات التعلم ووسائل تعليمية هادفة وأنشطة لتدريب الطلاب ووضوح تحضيرهم واستعدادهم، مع التعزيز المستمر من قبل المعلم لطلابه وتغذية راجعة لهم.

تلا ذلك مناقشة الدرس ومناقشة ناقدة ومثمرة من قبل الحضور، وثناء على المعلم وأسلوبه في الطرح.

ثم كرم مكتب تعليم القوز التابع لإدارة تعليم القنفذة المعلم علي عبد الله السحاري، لتطبيقه الدرس النموذجي.

قدم التكريم للمعلم المشرف التربوي الدكتور محمد القوزي، وقائد المدرسة محمد الخالدي.

فيما عبر المعلم "السحاري" عن فخره واعتزازه بهذا التكريم وانتمائه لهذه المدرسة وبالأسرة التربوية والتعليمية التي فيها.

وقال إنه يعمل مع فريق واحد تجمعهم المحبة والألفة، مثمنًا اللفتة الكريمة من مكتب التعليم، ومن مشرف اللغة العربية ومدير المدرسة اللذين عملا على ترتيب هذا اللقاء.

وأوضح مدير أبي موسى الأشعري الابتدائية والمتوسطة محمد هادي الخالدي، أنه لاحظ أثناء حضوره الدرس أن المعلم قام بتطبيق استراتيجيات التعلم النشط، بحضور المشرف التربوي الدكتور محمد القوزي، واستخدم فيه الوسائل التعليمية من أوراق عمل وعرض بروجكتور.

وأكد أن الدرس حاز على الثناء من جميع الحاضرين، سائلاً الله -عز وجل- التوفيق والسداد للمعلم، مقدمًا شكره للمعلم على هذا الدرس النموذجي الأكثر من رائع، ولبقية زملائه على جهودهم المثمرة والواضحة في تطوير مستوى طلابهم بالمدرسة.

وكرم مكتب التعليم بالقوز، جنوب القنفذة، إدارة مدرسة أبي موسى الأشعري الابتدائية والمتوسطة؛ لحسن الترتيب والتنظيم قبل وأثناء وبعد تطبيق الدرس النموذجي في مادة "لغتي" الذي قدمه معلم المادة المميز علي عبد الله السحاري.

و‏تم التكريم للمدرسة من قِبل المشرف التربوي الدكتور محمد القوزي، وبحضور مدير المدرسة محمد الخالدي، ووكيل المدرسة عبدالله الكديسي.

وبهذا الشأن قدم مكتب تعليم القوز الشكر العظيم للمعلم علي السحاري ولمدير الصرح التعليمي الشامخ "مدرسة أبي موسى الأشعري" محمد الخالدي، على استضافة الدرس النموذجي بالمدرسة، سائلين الله -عز وجل- لجميع المعلمين والمعلمات التوفيق والسداد.

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تنفيذ درس تطبيقي بمدرسة أبي موسى الأشعري بالقوز
سبق

نفذ، صباح اليوم، معلم اللغة العربية بابتدائية ومتوسطة أبي موسى الأشعري بالقوز، علي عبد الله السحاري، درسًا نموذجيًا تطبيقيًا، جاء ذلك بحضور مشرف اللغة العربية الدكتور محمد هادي القوزي، ومدير المدرسة محمد هادي الخالدي، وعدد من معلمي اللغة العربية بالمدرسة.

وشوهد تفاعل واستيعاب رائع للدرس من الطلاب، وحماس وتحد للطلاب، ولوحظ استخدام المعلم استراتيجيات التعلم ووسائل تعليمية هادفة وأنشطة لتدريب الطلاب ووضوح تحضيرهم واستعدادهم، مع التعزيز المستمر من قبل المعلم لطلابه وتغذية راجعة لهم.

تلا ذلك مناقشة الدرس ومناقشة ناقدة ومثمرة من قبل الحضور، وثناء على المعلم وأسلوبه في الطرح.

ثم كرم مكتب تعليم القوز التابع لإدارة تعليم القنفذة المعلم علي عبد الله السحاري، لتطبيقه الدرس النموذجي.

قدم التكريم للمعلم المشرف التربوي الدكتور محمد القوزي، وقائد المدرسة محمد الخالدي.

فيما عبر المعلم "السحاري" عن فخره واعتزازه بهذا التكريم وانتمائه لهذه المدرسة وبالأسرة التربوية والتعليمية التي فيها.

وقال إنه يعمل مع فريق واحد تجمعهم المحبة والألفة، مثمنًا اللفتة الكريمة من مكتب التعليم، ومن مشرف اللغة العربية ومدير المدرسة اللذين عملا على ترتيب هذا اللقاء.

وأوضح مدير أبي موسى الأشعري الابتدائية والمتوسطة محمد هادي الخالدي، أنه لاحظ أثناء حضوره الدرس أن المعلم قام بتطبيق استراتيجيات التعلم النشط، بحضور المشرف التربوي الدكتور محمد القوزي، واستخدم فيه الوسائل التعليمية من أوراق عمل وعرض بروجكتور.

وأكد أن الدرس حاز على الثناء من جميع الحاضرين، سائلاً الله -عز وجل- التوفيق والسداد للمعلم، مقدمًا شكره للمعلم على هذا الدرس النموذجي الأكثر من رائع، ولبقية زملائه على جهودهم المثمرة والواضحة في تطوير مستوى طلابهم بالمدرسة.

وكرم مكتب التعليم بالقوز، جنوب القنفذة، إدارة مدرسة أبي موسى الأشعري الابتدائية والمتوسطة؛ لحسن الترتيب والتنظيم قبل وأثناء وبعد تطبيق الدرس النموذجي في مادة "لغتي" الذي قدمه معلم المادة المميز علي عبد الله السحاري.

و‏تم التكريم للمدرسة من قِبل المشرف التربوي الدكتور محمد القوزي، وبحضور مدير المدرسة محمد الخالدي، ووكيل المدرسة عبدالله الكديسي.

وبهذا الشأن قدم مكتب تعليم القوز الشكر العظيم للمعلم علي السحاري ولمدير الصرح التعليمي الشامخ "مدرسة أبي موسى الأشعري" محمد الخالدي، على استضافة الدرس النموذجي بالمدرسة، سائلين الله -عز وجل- لجميع المعلمين والمعلمات التوفيق والسداد.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
07:00 PM

تنفيذ درس تطبيقي بمدرسة أبي موسى الأشعري بالقوز

في مادة "لغتي" بعنوان "المعرب والمبني من الأسماء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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نفذ، صباح اليوم، معلم اللغة العربية بابتدائية ومتوسطة أبي موسى الأشعري بالقوز، علي عبد الله السحاري، درسًا نموذجيًا تطبيقيًا، جاء ذلك بحضور مشرف اللغة العربية الدكتور محمد هادي القوزي، ومدير المدرسة محمد هادي الخالدي، وعدد من معلمي اللغة العربية بالمدرسة.

وشوهد تفاعل واستيعاب رائع للدرس من الطلاب، وحماس وتحد للطلاب، ولوحظ استخدام المعلم استراتيجيات التعلم ووسائل تعليمية هادفة وأنشطة لتدريب الطلاب ووضوح تحضيرهم واستعدادهم، مع التعزيز المستمر من قبل المعلم لطلابه وتغذية راجعة لهم.

تلا ذلك مناقشة الدرس ومناقشة ناقدة ومثمرة من قبل الحضور، وثناء على المعلم وأسلوبه في الطرح.

ثم كرم مكتب تعليم القوز التابع لإدارة تعليم القنفذة المعلم علي عبد الله السحاري، لتطبيقه الدرس النموذجي.

قدم التكريم للمعلم المشرف التربوي الدكتور محمد القوزي، وقائد المدرسة محمد الخالدي.

فيما عبر المعلم "السحاري" عن فخره واعتزازه بهذا التكريم وانتمائه لهذه المدرسة وبالأسرة التربوية والتعليمية التي فيها.

وقال إنه يعمل مع فريق واحد تجمعهم المحبة والألفة، مثمنًا اللفتة الكريمة من مكتب التعليم، ومن مشرف اللغة العربية ومدير المدرسة اللذين عملا على ترتيب هذا اللقاء.

وأوضح مدير أبي موسى الأشعري الابتدائية والمتوسطة محمد هادي الخالدي، أنه لاحظ أثناء حضوره الدرس أن المعلم قام بتطبيق استراتيجيات التعلم النشط، بحضور المشرف التربوي الدكتور محمد القوزي، واستخدم فيه الوسائل التعليمية من أوراق عمل وعرض بروجكتور.

وأكد أن الدرس حاز على الثناء من جميع الحاضرين، سائلاً الله -عز وجل- التوفيق والسداد للمعلم، مقدمًا شكره للمعلم على هذا الدرس النموذجي الأكثر من رائع، ولبقية زملائه على جهودهم المثمرة والواضحة في تطوير مستوى طلابهم بالمدرسة.

وكرم مكتب التعليم بالقوز، جنوب القنفذة، إدارة مدرسة أبي موسى الأشعري الابتدائية والمتوسطة؛ لحسن الترتيب والتنظيم قبل وأثناء وبعد تطبيق الدرس النموذجي في مادة "لغتي" الذي قدمه معلم المادة المميز علي عبد الله السحاري.

و‏تم التكريم للمدرسة من قِبل المشرف التربوي الدكتور محمد القوزي، وبحضور مدير المدرسة محمد الخالدي، ووكيل المدرسة عبدالله الكديسي.

وبهذا الشأن قدم مكتب تعليم القوز الشكر العظيم للمعلم علي السحاري ولمدير الصرح التعليمي الشامخ "مدرسة أبي موسى الأشعري" محمد الخالدي، على استضافة الدرس النموذجي بالمدرسة، سائلين الله -عز وجل- لجميع المعلمين والمعلمات التوفيق والسداد.

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