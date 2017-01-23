صرف معاشات التقاعد.. غداً

بدلاً من موعد الصرف المعتاد

قالت المؤسسة العامة للتقاعد إنها ستقدّم صرف معاشات التقاعد لشهر يناير 2019م لتكون يوم غد الخميس الموافق 24 يناير بدلاً عن موعد الصرف المعتاد في اليوم الخامس والعشرين؛ وذلك لموافقته إجازة نهاية الأسبوع.

وذكرت المؤسسة أن هذا الاجراء يأتي تيسيراً على المتقاعدين وذويهم، وضمان عدم تأخير الصرف لهم.

يُذكر أن مجموع المعاشات التي تصرفها المؤسسة لمتقاعديها يبلغ 6.505.341.512.80 ريالاً تُصرف لأكثر من 899.156 ألف متقاعد ومستفيد.