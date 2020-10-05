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جامعة أم القرى: جميع الاختبارات النصفية والنهائية حضورياً

يحق للكليات والأقسام الاستثناء بما يحقق شروط التباعد وضوابطه

أكّدت جامعة أم القرى أن جميع الاختبارات النصفية والنهائية ستكون حضورياً.

وقالت إنه يحق للكليات والأقسام والمجالس المختصة الاستثناء بما يحقق شروط التباعد الاجتماعي وضوابطه.

جامعة أم القرى

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جامعة أم القرى: جميع الاختبارات النصفية والنهائية حضورياً
سبق

أكّدت جامعة أم القرى أن جميع الاختبارات النصفية والنهائية ستكون حضورياً.

وقالت إنه يحق للكليات والأقسام والمجالس المختصة الاستثناء بما يحقق شروط التباعد الاجتماعي وضوابطه.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
01:00 PM

جامعة أم القرى: جميع الاختبارات النصفية والنهائية حضورياً

يحق للكليات والأقسام الاستثناء بما يحقق شروط التباعد وضوابطه

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
787

أكّدت جامعة أم القرى أن جميع الاختبارات النصفية والنهائية ستكون حضورياً.

وقالت إنه يحق للكليات والأقسام والمجالس المختصة الاستثناء بما يحقق شروط التباعد الاجتماعي وضوابطه.

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