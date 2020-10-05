جامعة أم القرى: جميع الاختبارات النصفية والنهائية حضورياً

أكّدت جامعة أم القرى أن جميع الاختبارات النصفية والنهائية ستكون حضورياً.
وقالت إنه يحق للكليات والأقسام والمجالس المختصة الاستثناء بما يحقق شروط التباعد الاجتماعي وضوابطه.
أكّدت جامعة أم القرى أن جميع الاختبارات النصفية والنهائية ستكون حضورياً.
وقالت إنه يحق للكليات والأقسام والمجالس المختصة الاستثناء بما يحقق شروط التباعد الاجتماعي وضوابطه.جامعة أم القرى
أكّدت جامعة أم القرى أن جميع الاختبارات النصفية والنهائية ستكون حضورياً.
وقالت إنه يحق للكليات والأقسام والمجالس المختصة الاستثناء بما يحقق شروط التباعد الاجتماعي وضوابطه.
أكّدت جامعة أم القرى أن جميع الاختبارات النصفية والنهائية ستكون حضورياً.
وقالت إنه يحق للكليات والأقسام والمجالس المختصة الاستثناء بما يحقق شروط التباعد الاجتماعي وضوابطه.