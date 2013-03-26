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متحدث الحكومة اليمنية: الحوثيون رفضوا المبادرة السعودية.. والحاكم العسكري بصنعاء هو من يقرر

أكد متحدث الحكومة اليمنية راجح بادي أن المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ترفض مبادرة السلام السعودية وذلك ضمن كلمة لزعيم المليشيات بالإضافة إلى حديث الحاكم العسكري في صنعاء -سفير طهران- هو من يحدد الموقف الحوثي من المبادرة.

وقال بادي إن ما أكد هذا الرفض، التصعيد العسكري من قبل مليشيات الحوثي ومحاولة استهداف منشآت تعليمية سعودية مضيفاً في تصريحاته من خلال قناة العربية بأن هذا رد شافي بأن الحوثيين لايفهمون لغة السلام.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث الحكومة اليمنية: الحوثيون رفضوا المبادرة السعودية.. والحاكم العسكري بصنعاء هو من يقرر
سبق

أكد متحدث الحكومة اليمنية راجح بادي أن المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ترفض مبادرة السلام السعودية وذلك ضمن كلمة لزعيم المليشيات بالإضافة إلى حديث الحاكم العسكري في صنعاء -سفير طهران- هو من يحدد الموقف الحوثي من المبادرة.

وقال بادي إن ما أكد هذا الرفض، التصعيد العسكري من قبل مليشيات الحوثي ومحاولة استهداف منشآت تعليمية سعودية مضيفاً في تصريحاته من خلال قناة العربية بأن هذا رد شافي بأن الحوثيين لايفهمون لغة السلام.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
11:51 PM

متحدث الحكومة اليمنية: الحوثيون رفضوا المبادرة السعودية.. والحاكم العسكري بصنعاء هو من يقرر

A A A
محمد المواسي - الرياض
2
6,034

أكد متحدث الحكومة اليمنية راجح بادي أن المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ترفض مبادرة السلام السعودية وذلك ضمن كلمة لزعيم المليشيات بالإضافة إلى حديث الحاكم العسكري في صنعاء -سفير طهران- هو من يحدد الموقف الحوثي من المبادرة.

وقال بادي إن ما أكد هذا الرفض، التصعيد العسكري من قبل مليشيات الحوثي ومحاولة استهداف منشآت تعليمية سعودية مضيفاً في تصريحاته من خلال قناة العربية بأن هذا رد شافي بأن الحوثيين لايفهمون لغة السلام.

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