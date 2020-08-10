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شاهد.. ماذا فعلت عائلة فيلة لإنقاذ رضيعها؟

"أهلك هم أهلك ولو صرت على المهلك"

"أهلك هم أهلك، ولو صرت على المهلك"، حكمة قديمة تعود للظهور مع مشهد فيل رضيع سقط في بركة ماء بحديقة في جنوب إفريقيا، فتجمع القطيع بالكامل لإنقاذه.

وتقول صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إنه مشهد مألوف في عالم الحيوان، صغير مغامر يتعثر ويسقط في الماء قبل أن يساعده الكبار ويقومون بإنقاذه، لكن ما جعل المشهد مثيرًا وأكثر جاذبية، أن الصغير فيل رضيع.

حدثت الواقعة في متنزه أدو إليفانت الوطني بالقرب من سد هابور بجنوب إفريقيا، حين فقد الصغير توازنه، وسقط في النهر، وانتهى به الأمر مغمورًا بالكامل في الماء، فتجمعت الفيلة لإنقاذه.

وقالت المصورة جوين ريا، 64 عامًا، والتي التقطت اللحظات المثيرة في جنوب إفريقيا: "كان الوقت متأخرًا بعد الظهر وكنت أستعد للمغادرة عندما نظرت لأعلى ورأيت هذا الفيل الصغير الذي انزلق في الماء".

وفي البداية، لفت إحدى الفيلة خرطومها بإحكام حول جسد الصغير، وحاولت رفعه دون جدوى، فقام فيل آخر بالقفز في الماء وجعل خرطومه تحت جسد الصغير حتى لا يغرق، ثم دفعه إلى أعلى، مع بقية الفيلة التي مدت خراطيمها ترفعه حتى تم إنقاذه.

وتقول "ريا": "كنت في حالة من الذعر .. كنت أحاول التقاط الصور، بينما أبحث عن رقم للاتصال بالحراس والصراخ على أشخاص في سيارة قريبة للاتصال بالسلطات".

وتضيف: "شعرت بالراحة حين تم إنقاذه أخيرًا، وأصبح في أمان بين عائلته".

جنوب إفريقيا عائلة فيلة

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شاهد.. ماذا فعلت عائلة فيلة لإنقاذ رضيعها؟
سبق

"أهلك هم أهلك، ولو صرت على المهلك"، حكمة قديمة تعود للظهور مع مشهد فيل رضيع سقط في بركة ماء بحديقة في جنوب إفريقيا، فتجمع القطيع بالكامل لإنقاذه.

وتقول صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إنه مشهد مألوف في عالم الحيوان، صغير مغامر يتعثر ويسقط في الماء قبل أن يساعده الكبار ويقومون بإنقاذه، لكن ما جعل المشهد مثيرًا وأكثر جاذبية، أن الصغير فيل رضيع.

حدثت الواقعة في متنزه أدو إليفانت الوطني بالقرب من سد هابور بجنوب إفريقيا، حين فقد الصغير توازنه، وسقط في النهر، وانتهى به الأمر مغمورًا بالكامل في الماء، فتجمعت الفيلة لإنقاذه.

وقالت المصورة جوين ريا، 64 عامًا، والتي التقطت اللحظات المثيرة في جنوب إفريقيا: "كان الوقت متأخرًا بعد الظهر وكنت أستعد للمغادرة عندما نظرت لأعلى ورأيت هذا الفيل الصغير الذي انزلق في الماء".

وفي البداية، لفت إحدى الفيلة خرطومها بإحكام حول جسد الصغير، وحاولت رفعه دون جدوى، فقام فيل آخر بالقفز في الماء وجعل خرطومه تحت جسد الصغير حتى لا يغرق، ثم دفعه إلى أعلى، مع بقية الفيلة التي مدت خراطيمها ترفعه حتى تم إنقاذه.

وتقول "ريا": "كنت في حالة من الذعر .. كنت أحاول التقاط الصور، بينما أبحث عن رقم للاتصال بالحراس والصراخ على أشخاص في سيارة قريبة للاتصال بالسلطات".

وتضيف: "شعرت بالراحة حين تم إنقاذه أخيرًا، وأصبح في أمان بين عائلته".

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
02:51 PM

شاهد.. ماذا فعلت عائلة فيلة لإنقاذ رضيعها؟

"أهلك هم أهلك ولو صرت على المهلك"

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
2,843

"أهلك هم أهلك، ولو صرت على المهلك"، حكمة قديمة تعود للظهور مع مشهد فيل رضيع سقط في بركة ماء بحديقة في جنوب إفريقيا، فتجمع القطيع بالكامل لإنقاذه.

وتقول صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إنه مشهد مألوف في عالم الحيوان، صغير مغامر يتعثر ويسقط في الماء قبل أن يساعده الكبار ويقومون بإنقاذه، لكن ما جعل المشهد مثيرًا وأكثر جاذبية، أن الصغير فيل رضيع.

حدثت الواقعة في متنزه أدو إليفانت الوطني بالقرب من سد هابور بجنوب إفريقيا، حين فقد الصغير توازنه، وسقط في النهر، وانتهى به الأمر مغمورًا بالكامل في الماء، فتجمعت الفيلة لإنقاذه.

وقالت المصورة جوين ريا، 64 عامًا، والتي التقطت اللحظات المثيرة في جنوب إفريقيا: "كان الوقت متأخرًا بعد الظهر وكنت أستعد للمغادرة عندما نظرت لأعلى ورأيت هذا الفيل الصغير الذي انزلق في الماء".

وفي البداية، لفت إحدى الفيلة خرطومها بإحكام حول جسد الصغير، وحاولت رفعه دون جدوى، فقام فيل آخر بالقفز في الماء وجعل خرطومه تحت جسد الصغير حتى لا يغرق، ثم دفعه إلى أعلى، مع بقية الفيلة التي مدت خراطيمها ترفعه حتى تم إنقاذه.

وتقول "ريا": "كنت في حالة من الذعر .. كنت أحاول التقاط الصور، بينما أبحث عن رقم للاتصال بالحراس والصراخ على أشخاص في سيارة قريبة للاتصال بالسلطات".

وتضيف: "شعرت بالراحة حين تم إنقاذه أخيرًا، وأصبح في أمان بين عائلته".

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