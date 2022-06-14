العراق يتفق مع الشركات المديرة لحقوله النفطية على تخفيض الإنتاج

تنفيذًا لالتزاماته مع "أوبك"

اتفق العراق مع شركات نفط كبيرة تدير حقوله النفطية العملاقة في جنوب البلاد على زيادة خفض إنتاج النفط الخام في يونيو، حسبما ذكر مسؤولون عراقيون يعملون في تلك الحقول لـ"رويترز"، اليوم (الأحد).

وتهدف بغداد إلى تعزيز التزامها بالتخفيضات المستهدفة في إنتاجها النفطي بموجب اتفاق عالمي مع أوبك وحلفائها لخفض إنتاج النفط.