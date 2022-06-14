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العراق يتفق مع الشركات المديرة لحقوله النفطية على تخفيض الإنتاج

تنفيذًا لالتزاماته مع "أوبك"

اتفق العراق مع شركات نفط كبيرة تدير حقوله النفطية العملاقة في جنوب البلاد على زيادة خفض إنتاج النفط الخام في يونيو، حسبما ذكر مسؤولون عراقيون يعملون في تلك الحقول لـ"رويترز"، اليوم (الأحد).

وتهدف بغداد إلى تعزيز التزامها بالتخفيضات المستهدفة في إنتاجها النفطي بموجب اتفاق عالمي مع أوبك وحلفائها لخفض إنتاج النفط.

الرئيسية/ أخبار العالم

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العراق يتفق مع الشركات المديرة لحقوله النفطية على تخفيض الإنتاج
سبق

اتفق العراق مع شركات نفط كبيرة تدير حقوله النفطية العملاقة في جنوب البلاد على زيادة خفض إنتاج النفط الخام في يونيو، حسبما ذكر مسؤولون عراقيون يعملون في تلك الحقول لـ"رويترز"، اليوم (الأحد).

وتهدف بغداد إلى تعزيز التزامها بالتخفيضات المستهدفة في إنتاجها النفطي بموجب اتفاق عالمي مع أوبك وحلفائها لخفض إنتاج النفط.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
08:45 PM

العراق يتفق مع الشركات المديرة لحقوله النفطية على تخفيض الإنتاج

تنفيذًا لالتزاماته مع "أوبك"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتفق العراق مع شركات نفط كبيرة تدير حقوله النفطية العملاقة في جنوب البلاد على زيادة خفض إنتاج النفط الخام في يونيو، حسبما ذكر مسؤولون عراقيون يعملون في تلك الحقول لـ"رويترز"، اليوم (الأحد).

وتهدف بغداد إلى تعزيز التزامها بالتخفيضات المستهدفة في إنتاجها النفطي بموجب اتفاق عالمي مع أوبك وحلفائها لخفض إنتاج النفط.

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