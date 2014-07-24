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"الهلال" ينافس "ويستهام" و"ليستر سيتي" على البرازيلي "ماتيوس بيريرا"

عرض 15 مليون يورو لضم اللاعب

قالت تقارير إعلامية إن إدارة نادي الهلال قدمت عرضًا لضم البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب ويست بروميتش.

وأوضح الإعلامي بيدرو ألميدا، المهتم بسوق انتقالات اللاعبين، أن إدارة الهلال عرضت مبلغ 15 مليون يورو لضم اللاعب البرازيلي المتألق في الوقت الحالي.

وبحسب الإعلامي فإن الهلال يواجه منافسة من ويستهام وليستر سيتي الانجليزيَّيْن اللذين يرغبان في ضم اللاعب.

‏‎اللاعب ماتيوس بيريرا شارك مع وست بروميتش في الموسم الماضي في 34 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 12 هدفًا، وصنع 6 أهداف، ويجيد اللعب في وسط الملعب في المحور أو على الأطراف؛ إذ إنه يجيد اللعب بالقدم اليسرى.

يُذكر أن الهلال حتى الآن قد أتم التعاقد مع صفقتَين، واحدة محلية، والأخرى أجنبية، هما حمد اليامي من القادسية، وموسى ماريغا من بورتو البرتغالي.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" ينافس "ويستهام" و"ليستر سيتي" على البرازيلي "ماتيوس بيريرا"
سبق

قالت تقارير إعلامية إن إدارة نادي الهلال قدمت عرضًا لضم البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب ويست بروميتش.

وأوضح الإعلامي بيدرو ألميدا، المهتم بسوق انتقالات اللاعبين، أن إدارة الهلال عرضت مبلغ 15 مليون يورو لضم اللاعب البرازيلي المتألق في الوقت الحالي.

وبحسب الإعلامي فإن الهلال يواجه منافسة من ويستهام وليستر سيتي الانجليزيَّيْن اللذين يرغبان في ضم اللاعب.

‏‎اللاعب ماتيوس بيريرا شارك مع وست بروميتش في الموسم الماضي في 34 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 12 هدفًا، وصنع 6 أهداف، ويجيد اللعب في وسط الملعب في المحور أو على الأطراف؛ إذ إنه يجيد اللعب بالقدم اليسرى.

يُذكر أن الهلال حتى الآن قد أتم التعاقد مع صفقتَين، واحدة محلية، والأخرى أجنبية، هما حمد اليامي من القادسية، وموسى ماريغا من بورتو البرتغالي.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
11:04 PM

"الهلال" ينافس "ويستهام" و"ليستر سيتي" على البرازيلي "ماتيوس بيريرا"

عرض 15 مليون يورو لضم اللاعب

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محمد السيّد - الرياض
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قالت تقارير إعلامية إن إدارة نادي الهلال قدمت عرضًا لضم البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب ويست بروميتش.

وأوضح الإعلامي بيدرو ألميدا، المهتم بسوق انتقالات اللاعبين، أن إدارة الهلال عرضت مبلغ 15 مليون يورو لضم اللاعب البرازيلي المتألق في الوقت الحالي.

وبحسب الإعلامي فإن الهلال يواجه منافسة من ويستهام وليستر سيتي الانجليزيَّيْن اللذين يرغبان في ضم اللاعب.

‏‎اللاعب ماتيوس بيريرا شارك مع وست بروميتش في الموسم الماضي في 34 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 12 هدفًا، وصنع 6 أهداف، ويجيد اللعب في وسط الملعب في المحور أو على الأطراف؛ إذ إنه يجيد اللعب بالقدم اليسرى.

يُذكر أن الهلال حتى الآن قد أتم التعاقد مع صفقتَين، واحدة محلية، والأخرى أجنبية، هما حمد اليامي من القادسية، وموسى ماريغا من بورتو البرتغالي.

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