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مقتل امرأة وإصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بحديقة بولاية أمريكية

في توقيت مسيرة منددة بمقتل أمريكي من أصل إفريقي برصاص الشرطة

قُتلت امرأة بينما أصيب خمسة آخرون جراء حادث إطلاق نار في حديقة بمدينة بورتلاند في ولاية أوريغون الأمريكية.

وقال مكتب شرطة بورتلاند إن "عناصره استجابوا لتقرير عن إطلاق النار في متنزه نورمانديل الساعة الثامنة تقريبا من ليل السبت".

وأفادت الشرطة وفق أسوشيتد برس بأن قوات الأمن عثرت على امرأة متوفية، ونُقل رجلان وثلاث نساء أخريات إلى المستشفى، ولم تُعرف حالتهم الصحية على الفور.

ولم تذكر الشرطة أسماء أي من ضحايا إطلاق النار.

وتُظهر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أنه كانت هناك مسيرة مقررة تنديدا بمقتل الشاب الأمريكي من أصل إفريقي، أمير لوك، الذي قتل برصاص الشرطة في مينيابوليس، في نفس الوقت الذي وقع فيه إطلاق النار، حسب ما ذكرت قناة (كيه أو آي إن- تي في).

إطلاق نار ولاية أوريغون الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل امرأة وإصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بحديقة بولاية أمريكية
سبق

قُتلت امرأة بينما أصيب خمسة آخرون جراء حادث إطلاق نار في حديقة بمدينة بورتلاند في ولاية أوريغون الأمريكية.

وقال مكتب شرطة بورتلاند إن "عناصره استجابوا لتقرير عن إطلاق النار في متنزه نورمانديل الساعة الثامنة تقريبا من ليل السبت".

وأفادت الشرطة وفق أسوشيتد برس بأن قوات الأمن عثرت على امرأة متوفية، ونُقل رجلان وثلاث نساء أخريات إلى المستشفى، ولم تُعرف حالتهم الصحية على الفور.

ولم تذكر الشرطة أسماء أي من ضحايا إطلاق النار.

وتُظهر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أنه كانت هناك مسيرة مقررة تنديدا بمقتل الشاب الأمريكي من أصل إفريقي، أمير لوك، الذي قتل برصاص الشرطة في مينيابوليس، في نفس الوقت الذي وقع فيه إطلاق النار، حسب ما ذكرت قناة (كيه أو آي إن- تي في).

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
02:25 PM

مقتل امرأة وإصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بحديقة بولاية أمريكية

في توقيت مسيرة منددة بمقتل أمريكي من أصل إفريقي برصاص الشرطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتلت امرأة بينما أصيب خمسة آخرون جراء حادث إطلاق نار في حديقة بمدينة بورتلاند في ولاية أوريغون الأمريكية.

وقال مكتب شرطة بورتلاند إن "عناصره استجابوا لتقرير عن إطلاق النار في متنزه نورمانديل الساعة الثامنة تقريبا من ليل السبت".

وأفادت الشرطة وفق أسوشيتد برس بأن قوات الأمن عثرت على امرأة متوفية، ونُقل رجلان وثلاث نساء أخريات إلى المستشفى، ولم تُعرف حالتهم الصحية على الفور.

ولم تذكر الشرطة أسماء أي من ضحايا إطلاق النار.

وتُظهر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أنه كانت هناك مسيرة مقررة تنديدا بمقتل الشاب الأمريكي من أصل إفريقي، أمير لوك، الذي قتل برصاص الشرطة في مينيابوليس، في نفس الوقت الذي وقع فيه إطلاق النار، حسب ما ذكرت قناة (كيه أو آي إن- تي في).

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