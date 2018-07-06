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كيابل موصلة بطريقة مخالفة تهدد سلامة المارة بطريق الملك فيصل في أبها

أثارت تمديدات عشوائية لكيابل كهربائية بطريق الملك فيصل بأبها تخوف المارة ومرتادي الموقع الذي يشتمل على مطاعم ومتاجر مختلفة من تعرضهم للصعق الكهربائي في ظل تجاهل الجهات المختصة للأمر. وطالبوا الجهات المعنية بالتحرك السريع لمعالجة الوضع والمخالفة التي تقع على امتداد الطريق.

ورصدت "سبق" صندوق عداد كهرباء خلا من جهاز القراءة والقواطع التي تضمن درء الخطر حال نشوب حريق وتوصيل عددٍ من الكيابل بطريقة عشوائية ومخالفة.

وأكد مختص لـ"سبق"، أن ما يزيد من خطورة الوضع وجوده في مكان حيوي يرتاده مئات الزوار والسياح ما يمكن أن ينجم عنه صعق كهربائي للمارة خصوصًا في حالة هطول الأمطار التي تشهدها أبها في مثل هذه الأوقات فضلاً عن احتمال نشوب حريق بفعل زيادة الأحمال. واستغرب عدم وجود عداد القراءة والقواطع بالصندوق.

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كيابل موصلة بطريقة مخالفة تهدد سلامة المارة بطريق الملك فيصل في أبها
سبق

أثارت تمديدات عشوائية لكيابل كهربائية بطريق الملك فيصل بأبها تخوف المارة ومرتادي الموقع الذي يشتمل على مطاعم ومتاجر مختلفة من تعرضهم للصعق الكهربائي في ظل تجاهل الجهات المختصة للأمر. وطالبوا الجهات المعنية بالتحرك السريع لمعالجة الوضع والمخالفة التي تقع على امتداد الطريق.

ورصدت "سبق" صندوق عداد كهرباء خلا من جهاز القراءة والقواطع التي تضمن درء الخطر حال نشوب حريق وتوصيل عددٍ من الكيابل بطريقة عشوائية ومخالفة.

وأكد مختص لـ"سبق"، أن ما يزيد من خطورة الوضع وجوده في مكان حيوي يرتاده مئات الزوار والسياح ما يمكن أن ينجم عنه صعق كهربائي للمارة خصوصًا في حالة هطول الأمطار التي تشهدها أبها في مثل هذه الأوقات فضلاً عن احتمال نشوب حريق بفعل زيادة الأحمال. واستغرب عدم وجود عداد القراءة والقواطع بالصندوق.

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
01:37 AM

كيابل موصلة بطريقة مخالفة تهدد سلامة المارة بطريق الملك فيصل في أبها

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محمد طيران - أبها
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أثارت تمديدات عشوائية لكيابل كهربائية بطريق الملك فيصل بأبها تخوف المارة ومرتادي الموقع الذي يشتمل على مطاعم ومتاجر مختلفة من تعرضهم للصعق الكهربائي في ظل تجاهل الجهات المختصة للأمر. وطالبوا الجهات المعنية بالتحرك السريع لمعالجة الوضع والمخالفة التي تقع على امتداد الطريق.

ورصدت "سبق" صندوق عداد كهرباء خلا من جهاز القراءة والقواطع التي تضمن درء الخطر حال نشوب حريق وتوصيل عددٍ من الكيابل بطريقة عشوائية ومخالفة.

وأكد مختص لـ"سبق"، أن ما يزيد من خطورة الوضع وجوده في مكان حيوي يرتاده مئات الزوار والسياح ما يمكن أن ينجم عنه صعق كهربائي للمارة خصوصًا في حالة هطول الأمطار التي تشهدها أبها في مثل هذه الأوقات فضلاً عن احتمال نشوب حريق بفعل زيادة الأحمال. واستغرب عدم وجود عداد القراءة والقواطع بالصندوق.

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