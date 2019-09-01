"تقنية الطائف" تستقبل ٦٩٠ متدربًا مستجدًا لهذا العام

أقامت الكلية التقنية بالطائف، برنامجًا لاستقبال المتدربين المستجدين لهذا العام، والذي بلغ عددهم ٦٩٠ متدربًا.

جاء ذلك بحضور عميد الكلية المهندس حمد بن محمد القاسم، ووكيل الكلية للتدريب خالد الغامدي، ووكيل الكلية للجودة المهندس خالد المالكي، ورؤساء الأقسام؛ وذلك على مسرح الكلية بمنطقة الرميدة.

وفي بداية اللقاء رحّب المهندس القاسم بالمتدربين المستجدين، وهنأهم بالعام الجديد؛ مشيرًا إلى أهمية التعرف على برامج الكلية وما تقدمه لهم طوال العام التدريبي.

بدوره، قدّم مشرف وحدة التوجيه والإرشاد بالكلية نادر حكمي، شرحًا مفصلًا عن نظام الكلية لجميع المتدربين، وتم توزيع الجداول للمتدربين الذين انتقلوا للأقسام التدريبية للتعرف عليها.