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مجمع الملك فهد: إطلاق تطبيق "مصحف ورش" على الأجهزة الذكية

تلبية لحاجة المسلمين ممّن يقرأون بها إلى تطبيق حاسوبي

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، تطبيق "مصحف ورش" على الأجهزة الذكية، ويدعم منصات "أبل ــ ويندوز ــ أندرويد"؛ تلبية لحاجة المسلمين ممّن يقرأون برواية ورش، إلى تطبيق حاسوبي يعمل على الأجهزة الذكية.

ويتضمن التطبيق عديداً من الخصائص والمميزات، ويتميز بدعم ثلاث لغات، إضافة إلى العربية، وهي: الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، ويمكن إدراج علامة مرجعية في أي صفحة بالنقر على أيقونة العلامة المرجعية.

ويمكن أيضاً إدراج علامة مرجعية على مستوى الآية.. وإمكانية تعديل لون الصفحة وخط الآيات والفواصل والعلامات المرجعية ولون تحديد الآية، وعرض نافذة المعلومات الخاصة بأية سورة.

ويوفر التطبيق خدمة البحث السريع على مستوى الآية والكلمة أو أجزائهما، وتتم كتابة كلمة البحث بالرسم الإملائي، وتعرض النتائج مكتوبة بالرسم العثماني الموافق لرواية ورش، ويحتفظ التطبيق بنتائج آخر عملية بحث.. كما يتم إظهار العلامة المرجعية تلقائياً، وذلك لتسهيل الانتقال إلى الصفحة المدرج فيها العلامة.

ويحتوي التطبيق على خاصية تقليب الصفحات بوساطة السحب مع إمكانية التقليب التلقائي وفق مدة زمنية قابلة للتحديد، وإمكانية تصفح التطبيق في الوضع الأفقي مع إمكانية التكبير أثناء العرض الطولي، واستخدام كامل مساحة الشاشة لعرض صفحات المصحف، كما يتوافر دليل للمستخدم بصيغتين: مكتوب وعرض متحرك.

يأتي إطلاق هذا التطبيق مواكبة للدعم غير المحدود الذي يجده مجمع الملك فهد من القيادة الرشيدة التي أولت طباعة المصحف الشريف عناية خاصة.

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مجمع الملك فهد: إطلاق تطبيق "مصحف ورش" على الأجهزة الذكية
سبق

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، تطبيق "مصحف ورش" على الأجهزة الذكية، ويدعم منصات "أبل ــ ويندوز ــ أندرويد"؛ تلبية لحاجة المسلمين ممّن يقرأون برواية ورش، إلى تطبيق حاسوبي يعمل على الأجهزة الذكية.

ويتضمن التطبيق عديداً من الخصائص والمميزات، ويتميز بدعم ثلاث لغات، إضافة إلى العربية، وهي: الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، ويمكن إدراج علامة مرجعية في أي صفحة بالنقر على أيقونة العلامة المرجعية.

ويمكن أيضاً إدراج علامة مرجعية على مستوى الآية.. وإمكانية تعديل لون الصفحة وخط الآيات والفواصل والعلامات المرجعية ولون تحديد الآية، وعرض نافذة المعلومات الخاصة بأية سورة.

ويوفر التطبيق خدمة البحث السريع على مستوى الآية والكلمة أو أجزائهما، وتتم كتابة كلمة البحث بالرسم الإملائي، وتعرض النتائج مكتوبة بالرسم العثماني الموافق لرواية ورش، ويحتفظ التطبيق بنتائج آخر عملية بحث.. كما يتم إظهار العلامة المرجعية تلقائياً، وذلك لتسهيل الانتقال إلى الصفحة المدرج فيها العلامة.

ويحتوي التطبيق على خاصية تقليب الصفحات بوساطة السحب مع إمكانية التقليب التلقائي وفق مدة زمنية قابلة للتحديد، وإمكانية تصفح التطبيق في الوضع الأفقي مع إمكانية التكبير أثناء العرض الطولي، واستخدام كامل مساحة الشاشة لعرض صفحات المصحف، كما يتوافر دليل للمستخدم بصيغتين: مكتوب وعرض متحرك.

يأتي إطلاق هذا التطبيق مواكبة للدعم غير المحدود الذي يجده مجمع الملك فهد من القيادة الرشيدة التي أولت طباعة المصحف الشريف عناية خاصة.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
01:39 PM

مجمع الملك فهد: إطلاق تطبيق "مصحف ورش" على الأجهزة الذكية

تلبية لحاجة المسلمين ممّن يقرأون بها إلى تطبيق حاسوبي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، تطبيق "مصحف ورش" على الأجهزة الذكية، ويدعم منصات "أبل ــ ويندوز ــ أندرويد"؛ تلبية لحاجة المسلمين ممّن يقرأون برواية ورش، إلى تطبيق حاسوبي يعمل على الأجهزة الذكية.

ويتضمن التطبيق عديداً من الخصائص والمميزات، ويتميز بدعم ثلاث لغات، إضافة إلى العربية، وهي: الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، ويمكن إدراج علامة مرجعية في أي صفحة بالنقر على أيقونة العلامة المرجعية.

ويمكن أيضاً إدراج علامة مرجعية على مستوى الآية.. وإمكانية تعديل لون الصفحة وخط الآيات والفواصل والعلامات المرجعية ولون تحديد الآية، وعرض نافذة المعلومات الخاصة بأية سورة.

ويوفر التطبيق خدمة البحث السريع على مستوى الآية والكلمة أو أجزائهما، وتتم كتابة كلمة البحث بالرسم الإملائي، وتعرض النتائج مكتوبة بالرسم العثماني الموافق لرواية ورش، ويحتفظ التطبيق بنتائج آخر عملية بحث.. كما يتم إظهار العلامة المرجعية تلقائياً، وذلك لتسهيل الانتقال إلى الصفحة المدرج فيها العلامة.

ويحتوي التطبيق على خاصية تقليب الصفحات بوساطة السحب مع إمكانية التقليب التلقائي وفق مدة زمنية قابلة للتحديد، وإمكانية تصفح التطبيق في الوضع الأفقي مع إمكانية التكبير أثناء العرض الطولي، واستخدام كامل مساحة الشاشة لعرض صفحات المصحف، كما يتوافر دليل للمستخدم بصيغتين: مكتوب وعرض متحرك.

يأتي إطلاق هذا التطبيق مواكبة للدعم غير المحدود الذي يجده مجمع الملك فهد من القيادة الرشيدة التي أولت طباعة المصحف الشريف عناية خاصة.

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