في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تبدأ من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم الاثنين بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (الحناكية، والمهد، وبدر، ووادي الفرع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء.