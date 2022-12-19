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"تركي آل الشيخ": فتح "بوليفارد الرياض" 24 ساعة وفترة فطور خلال إجازة منتصف العام الدراسي

يعود بحلة جديدة بعد التطوير والصيانة مطلع يناير

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن عودة منطقة البوليفارد بموسم الرياض بحلة جديدة بعد التطوير والصيانة.

وأشار في مقطع فيديو نشره على حسابه بـ"تويتر" إلى أن التطوير يشمل إضافة ستة أو سبعة مطاعم ومقهيين، وقال: "سنحاول إن شاء الله أن يكون مفتوحاً طيلة اليوم 24 ساعة، وأن يوفر وجبات إفطار مع فترة إجازة -منتصف العام الدراسي- التي تبدأ بعد أسبوعين مطلع شهر يناير المقبل".

وتحتوي منطقة بوليفارد الرياض على الكثير من الفعاليات التي تجذب الجمهور، حيث يوجد فيها ثلاثة مسارح تقدم الحفلات الغنائية والأمسيات الشعرية والعروض المسرحية، بالإضافة إلى الكثير من المطاعم والمقاهي المتميزة مع عروض النافورة الراقصة.

وكان موسم الرياض أعلن عن إقفال منطقتي ‫#الرياض_بوليفارد، و‫#وينتروندرلاند للصيانة والتطوير أيام 19 - 20- 21 ديسمبر، والعودة بحلّة جديدة مفاجئة!

كما أعلن موسم الرياض عن إغلاق منطقة صحارى الرياض ابتداء من الغد الجمعة إلى الأربعاء المقبل لغرض الصيانة والتطوير، وكتب تغريدة من حسابه على تويتر: ‏"تعتذر #صحارى_الرياض عن استقبالكم ابتداءً من الجمعة 20 ديسمبر إلى الأربعاء 25 ديسمبر لصيانة المنطقة وتطويرها، خلكم قريبين".

موسم الرياض رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تركي آل الشيخ": فتح "بوليفارد الرياض" 24 ساعة وفترة فطور خلال إجازة منتصف العام الدراسي
سبق

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن عودة منطقة البوليفارد بموسم الرياض بحلة جديدة بعد التطوير والصيانة.

وأشار في مقطع فيديو نشره على حسابه بـ"تويتر" إلى أن التطوير يشمل إضافة ستة أو سبعة مطاعم ومقهيين، وقال: "سنحاول إن شاء الله أن يكون مفتوحاً طيلة اليوم 24 ساعة، وأن يوفر وجبات إفطار مع فترة إجازة -منتصف العام الدراسي- التي تبدأ بعد أسبوعين مطلع شهر يناير المقبل".

وتحتوي منطقة بوليفارد الرياض على الكثير من الفعاليات التي تجذب الجمهور، حيث يوجد فيها ثلاثة مسارح تقدم الحفلات الغنائية والأمسيات الشعرية والعروض المسرحية، بالإضافة إلى الكثير من المطاعم والمقاهي المتميزة مع عروض النافورة الراقصة.

وكان موسم الرياض أعلن عن إقفال منطقتي ‫#الرياض_بوليفارد، و‫#وينتروندرلاند للصيانة والتطوير أيام 19 - 20- 21 ديسمبر، والعودة بحلّة جديدة مفاجئة!

كما أعلن موسم الرياض عن إغلاق منطقة صحارى الرياض ابتداء من الغد الجمعة إلى الأربعاء المقبل لغرض الصيانة والتطوير، وكتب تغريدة من حسابه على تويتر: ‏"تعتذر #صحارى_الرياض عن استقبالكم ابتداءً من الجمعة 20 ديسمبر إلى الأربعاء 25 ديسمبر لصيانة المنطقة وتطويرها، خلكم قريبين".

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
09:02 PM

"تركي آل الشيخ": فتح "بوليفارد الرياض" 24 ساعة وفترة فطور خلال إجازة منتصف العام الدراسي

يعود بحلة جديدة بعد التطوير والصيانة مطلع يناير

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
7
12,306

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن عودة منطقة البوليفارد بموسم الرياض بحلة جديدة بعد التطوير والصيانة.

وأشار في مقطع فيديو نشره على حسابه بـ"تويتر" إلى أن التطوير يشمل إضافة ستة أو سبعة مطاعم ومقهيين، وقال: "سنحاول إن شاء الله أن يكون مفتوحاً طيلة اليوم 24 ساعة، وأن يوفر وجبات إفطار مع فترة إجازة -منتصف العام الدراسي- التي تبدأ بعد أسبوعين مطلع شهر يناير المقبل".

وتحتوي منطقة بوليفارد الرياض على الكثير من الفعاليات التي تجذب الجمهور، حيث يوجد فيها ثلاثة مسارح تقدم الحفلات الغنائية والأمسيات الشعرية والعروض المسرحية، بالإضافة إلى الكثير من المطاعم والمقاهي المتميزة مع عروض النافورة الراقصة.

وكان موسم الرياض أعلن عن إقفال منطقتي ‫#الرياض_بوليفارد، و‫#وينتروندرلاند للصيانة والتطوير أيام 19 - 20- 21 ديسمبر، والعودة بحلّة جديدة مفاجئة!

كما أعلن موسم الرياض عن إغلاق منطقة صحارى الرياض ابتداء من الغد الجمعة إلى الأربعاء المقبل لغرض الصيانة والتطوير، وكتب تغريدة من حسابه على تويتر: ‏"تعتذر #صحارى_الرياض عن استقبالكم ابتداءً من الجمعة 20 ديسمبر إلى الأربعاء 25 ديسمبر لصيانة المنطقة وتطويرها، خلكم قريبين".

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