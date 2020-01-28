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الهلال يجدد عقد البليهي ثلاث سنوات

أعلنت إدارة نادي الهلال تجديد عقد علي البليهي لاعب خط الدفاع في الفريق الأول لكرة القدم لثلاث سنوات مقبلة.

وكان اللاعب قد مثل فريق الفتح قبل أن ينتقل إلى صفوف الهلال في عام 2017، حيث حقق مع الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين ثم مثل الأخضر في نهائيات كأس العالم 2018.

وساهم اللاعب مع فريق الهلال في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2019 بعد تجاوز أوراوا الياباني ذهاباً 1-0 وإياباً 2-0.

الهلال علي البليهي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يجدد عقد البليهي ثلاث سنوات
سبق

أعلنت إدارة نادي الهلال تجديد عقد علي البليهي لاعب خط الدفاع في الفريق الأول لكرة القدم لثلاث سنوات مقبلة.

وكان اللاعب قد مثل فريق الفتح قبل أن ينتقل إلى صفوف الهلال في عام 2017، حيث حقق مع الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين ثم مثل الأخضر في نهائيات كأس العالم 2018.

وساهم اللاعب مع فريق الهلال في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2019 بعد تجاوز أوراوا الياباني ذهاباً 1-0 وإياباً 2-0.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
08:53 PM

الهلال يجدد عقد البليهي ثلاث سنوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,277

أعلنت إدارة نادي الهلال تجديد عقد علي البليهي لاعب خط الدفاع في الفريق الأول لكرة القدم لثلاث سنوات مقبلة.

وكان اللاعب قد مثل فريق الفتح قبل أن ينتقل إلى صفوف الهلال في عام 2017، حيث حقق مع الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين ثم مثل الأخضر في نهائيات كأس العالم 2018.

وساهم اللاعب مع فريق الهلال في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2019 بعد تجاوز أوراوا الياباني ذهاباً 1-0 وإياباً 2-0.

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