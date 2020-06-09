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"الإرياني": قانون الخمس "الحوثي" النموذج الأسوأ للتمييز العنصري في العصر الحديث

قال إن مرتزقة طهران لم تكتفِ بسرقة خزانة الدولة فسنوا قوانين تشرعن النهب

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن "ما يسمى بقانون الخمس الذي أصدرته ميليشيا الحوثي الانقلابية هو النموذج الأسوأ للتمييز العنصري في العصر الحديث".

وفي التفاصيل، أوضح الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الاثنين، "إن مرتزقة طهران في اليمن لم تكتفِ بنهب الخزانة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة، فذهبوا لسن قوانين فصل عنصرية تشرعن نهب وتقاسم ثروات اليمن, وممتلكات المواطنين تحت مسمى "الخمس" في استهداف خطير للهوية الوطنية والسلم الأهلي، وإثارة النعرات العرقية بين مكونات المجتمع اليمني".

وتساءل الإرياني ‏"إذا كانت الميليشيا تصدر هذه القوانين العنصرية التي تشرعن نهب ثروات البلد وممتلكات المواطنين وهي لا تمارس وظائف الدولة، وتحت ضغط القوة العسكرية، ولا تسيطر سوى على ٢٠ % من الأراضي اليمنية، ولا تتمتع بقاعدة شعبية، فماذا كانت ستفعل لو أنها تمكنت من فرض الانقلاب وأحكمت قبضتها على اليمن".

ودعا كل اليمنيين لتجاوز خلافاتهم وتوحيد جهودهم في معركة استعادة الدولة, وإسقاط الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري.

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"الإرياني": قانون الخمس "الحوثي" النموذج الأسوأ للتمييز العنصري في العصر الحديث
سبق

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن "ما يسمى بقانون الخمس الذي أصدرته ميليشيا الحوثي الانقلابية هو النموذج الأسوأ للتمييز العنصري في العصر الحديث".

وفي التفاصيل، أوضح الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الاثنين، "إن مرتزقة طهران في اليمن لم تكتفِ بنهب الخزانة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة، فذهبوا لسن قوانين فصل عنصرية تشرعن نهب وتقاسم ثروات اليمن, وممتلكات المواطنين تحت مسمى "الخمس" في استهداف خطير للهوية الوطنية والسلم الأهلي، وإثارة النعرات العرقية بين مكونات المجتمع اليمني".

وتساءل الإرياني ‏"إذا كانت الميليشيا تصدر هذه القوانين العنصرية التي تشرعن نهب ثروات البلد وممتلكات المواطنين وهي لا تمارس وظائف الدولة، وتحت ضغط القوة العسكرية، ولا تسيطر سوى على ٢٠ % من الأراضي اليمنية، ولا تتمتع بقاعدة شعبية، فماذا كانت ستفعل لو أنها تمكنت من فرض الانقلاب وأحكمت قبضتها على اليمن".

ودعا كل اليمنيين لتجاوز خلافاتهم وتوحيد جهودهم في معركة استعادة الدولة, وإسقاط الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
01:38 AM

"الإرياني": قانون الخمس "الحوثي" النموذج الأسوأ للتمييز العنصري في العصر الحديث

قال إن مرتزقة طهران لم تكتفِ بسرقة خزانة الدولة فسنوا قوانين تشرعن النهب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن "ما يسمى بقانون الخمس الذي أصدرته ميليشيا الحوثي الانقلابية هو النموذج الأسوأ للتمييز العنصري في العصر الحديث".

وفي التفاصيل، أوضح الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الاثنين، "إن مرتزقة طهران في اليمن لم تكتفِ بنهب الخزانة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة، فذهبوا لسن قوانين فصل عنصرية تشرعن نهب وتقاسم ثروات اليمن, وممتلكات المواطنين تحت مسمى "الخمس" في استهداف خطير للهوية الوطنية والسلم الأهلي، وإثارة النعرات العرقية بين مكونات المجتمع اليمني".

وتساءل الإرياني ‏"إذا كانت الميليشيا تصدر هذه القوانين العنصرية التي تشرعن نهب ثروات البلد وممتلكات المواطنين وهي لا تمارس وظائف الدولة، وتحت ضغط القوة العسكرية، ولا تسيطر سوى على ٢٠ % من الأراضي اليمنية، ولا تتمتع بقاعدة شعبية، فماذا كانت ستفعل لو أنها تمكنت من فرض الانقلاب وأحكمت قبضتها على اليمن".

ودعا كل اليمنيين لتجاوز خلافاتهم وتوحيد جهودهم في معركة استعادة الدولة, وإسقاط الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري.

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