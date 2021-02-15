"كورونا".. سلاح بيولوجي ابتكرته الصين سراً أم طفرة طبيعية؟

علماء يستبعدون هندسة الفيروس وراثياً

نقلت "الحرة" اليوم (السبت)، عن صحيفة فايننشال تايمز الأميركية، أن الصين صنعت فيروس كورونا الجديد، كسلاح بيولوجي في مختبراتها السرية، وأطلقته عن طريق الخطأ.

واستدلت "فايننشال تايمز" على صحة ما خلصت إليه في تقريرها على وجود مختبر سري للفيروسات للحكومة الصينية في مدينة ووهان، مركز تفشي الفيروس.

وأشارت الصحيفة إلى إشاعة مفادها أن الفيروس قد يكون أطلق سرًا من قبل الآلات.

في المقابل، دفعت نظرية المؤامرة علماء إلى دراسة بنية الفيروس بالتفصيل، وتوصلوا إلى أن "كورونا" هو تطور لفيروس آخر، ولم يجر تحريره من قبل البشر أو الآلات.

ورأى الدكتور تريفور بيدفورد في مركز فريد هاتشينسون لأبحاث السرطان في سياتل بولاية واشنطن الأميركية، أن طفرات الفيروس أتت بتطور طبيعي، وليس فيه ما يشير إلى حدوث أي تغييرات غريبة أو غير متوقعة.

وذكر " بيدفورد" الذي كان قد درس طبيعة فيروس "سارس2"، أنه لا يوجد شيء في فيروس كورونا المستجد يفيد بأنه جرت هندسته وراثيًا.