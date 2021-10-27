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نائب وزير الصناعة: شهدنا ارتفاعاً كبيراً في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الجاري

قال: رؤية 2030 هيّأت بيئة تنافسية للاستثمار.. تلقت أكثر من 600 طلب للتنقيب عن التعدين

قال المهندس خالد المديفر؛ نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، إن الاستثمار الأجنبي المباشر عامل مهم جداً للنمو الاقتصادي العالمي، مبيناً أن العام الجاري شهد ارتفاعاً كبيراً في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية.

وأوضح خلال مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم، أن الاستقرار السياسي ووجود سوق مناسب للأعمال، والتشريعات المناسبة، تعد من عوامل الجذب المهمة للاستثمار الأجنبي في أي دولة، مؤكداً ضرورة دعم مشاركة القطاع الخاص والشراكات المحلية والعالمية.

وأضاف المديفر؛ أن رؤية 2030 هيّأت بيئة تنافسية للاستثمار، حيث قامت المملكة بتحديث وتغيير أطر التشريعات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، من ضمنها قانون التعدين.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة تلقت أكثر من 600 طلب للتنقيب عن التعدين، مبيناً أن تراخيص التعدين أصبحت تمتد إلى 60 عاماً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب وزير الصناعة: شهدنا ارتفاعاً كبيراً في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الجاري
سبق

قال المهندس خالد المديفر؛ نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، إن الاستثمار الأجنبي المباشر عامل مهم جداً للنمو الاقتصادي العالمي، مبيناً أن العام الجاري شهد ارتفاعاً كبيراً في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية.

وأوضح خلال مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم، أن الاستقرار السياسي ووجود سوق مناسب للأعمال، والتشريعات المناسبة، تعد من عوامل الجذب المهمة للاستثمار الأجنبي في أي دولة، مؤكداً ضرورة دعم مشاركة القطاع الخاص والشراكات المحلية والعالمية.

وأضاف المديفر؛ أن رؤية 2030 هيّأت بيئة تنافسية للاستثمار، حيث قامت المملكة بتحديث وتغيير أطر التشريعات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، من ضمنها قانون التعدين.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة تلقت أكثر من 600 طلب للتنقيب عن التعدين، مبيناً أن تراخيص التعدين أصبحت تمتد إلى 60 عاماً.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
12:23 PM

نائب وزير الصناعة: شهدنا ارتفاعاً كبيراً في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الجاري

قال: رؤية 2030 هيّأت بيئة تنافسية للاستثمار.. تلقت أكثر من 600 طلب للتنقيب عن التعدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المهندس خالد المديفر؛ نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، إن الاستثمار الأجنبي المباشر عامل مهم جداً للنمو الاقتصادي العالمي، مبيناً أن العام الجاري شهد ارتفاعاً كبيراً في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية.

وأوضح خلال مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم، أن الاستقرار السياسي ووجود سوق مناسب للأعمال، والتشريعات المناسبة، تعد من عوامل الجذب المهمة للاستثمار الأجنبي في أي دولة، مؤكداً ضرورة دعم مشاركة القطاع الخاص والشراكات المحلية والعالمية.

وأضاف المديفر؛ أن رؤية 2030 هيّأت بيئة تنافسية للاستثمار، حيث قامت المملكة بتحديث وتغيير أطر التشريعات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، من ضمنها قانون التعدين.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة تلقت أكثر من 600 طلب للتنقيب عن التعدين، مبيناً أن تراخيص التعدين أصبحت تمتد إلى 60 عاماً.

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