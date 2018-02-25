مَزَجتْ بعض كشكات المحال التجارية من مطاعم وكوفيهات ونثريات في مهرجان "الجنادرية٣٢"، أصالة الماضي بمسميات غريبة لافتة للزوار، وذلك بعدما لُوحظ اهتمام الكثير منهم باختيار اسم بارز ولافت للنظر، وقد يكون غريبًا وجاذبًا للزوار المتسوقين. ورصدت عدسة "سبق"، ممثلةً في الزميل "ماجد البقمي"، تنافس الكثير من أصحاب تلك الكشكات على تعمّد بحثهم بعناية عن أسماء لمشاعرهم واهتماماتهم، وقد وضعوا خلفهم أسئلة حائرة مليئة بالغرابة أو تُحاكي صورًا من الماضي. وترك أصحاب تلك المسميات الغريبة التساؤلات للجيل الصاعد عمّا يقصدون أو يعنون من عبارات وُضِعت على مقدّمة محالهم التجارية، في رسالةٍ منهم لجذب الاهتمام أولاً؛ ولاستقبال استفسارات أصحاب الفضول والمهتمين بحياة الماضي. ومن أبرز المسميات الشعبية اللافتة للنظر: "سمكري النحاس، ساتي مكاوي، الكولندي، المطرز" وغيرها من المسميات الشعبية الشهيرة. يُشار إلى أن مهرجان الجنادرية يستعد لغلق أبوابه ونهاية فعالياته يوم الأربعاء المقبل، بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الفعاليات المتجددة والأجنحة المتنوّعة والثقافات المختلفة.

شاهد.. مُسميات "كشكات الجنادرية" تستوقف الفضوليين والمهتمين وتُعيد الزمن بالمُسنين عمر السبيعي سبق 2018-02-25 تصوير: ماجد البقمي مَزَجتْ بعض كشكات المحال التجارية من مطاعم وكوفيهات ونثريات في مهرجان "الجنادرية٣٢"، أصالة الماضي بمسميات غريبة لافتة للزوار، وذلك بعدما لُوحظ اهتمام الكثير منهم باختيار اسم بارز ولافت للنظر، وقد يكون غريبًا وجاذبًا للزوار المتسوقين.



ورصدت عدسة "سبق"، ممثلةً في الزميل "ماجد البقمي"، تنافس الكثير من أصحاب تلك الكشكات على تعمّد بحثهم بعناية عن أسماء لمشاعرهم واهتماماتهم، وقد وضعوا خلفهم أسئلة حائرة مليئة بالغرابة أو تُحاكي صورًا من الماضي.



وترك أصحاب تلك المسميات الغريبة التساؤلات للجيل الصاعد عمّا يقصدون أو يعنون من عبارات وُضِعت على مقدّمة محالهم التجارية، في رسالةٍ منهم لجذب الاهتمام أولاً؛ ولاستقبال استفسارات أصحاب الفضول والمهتمين بحياة الماضي.



ومن أبرز المسميات الشعبية اللافتة للنظر: "سمكري النحاس، ساتي مكاوي، الكولندي، المطرز" وغيرها من المسميات الشعبية الشهيرة.



يُشار إلى أن مهرجان الجنادرية يستعد لغلق أبوابه ونهاية فعالياته يوم الأربعاء المقبل، بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الفعاليات المتجددة والأجنحة المتنوّعة والثقافات المختلفة.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439 12:19 AM

شاهد.. مُسميات "كشكات الجنادرية" تستوقف الفضوليين والمهتمين وتُعيد الزمن بالمُسنين مزجت بين الغرابة والماضي ولفتت انتباه الجيل الجديد من الزوار





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تصوير: ماجد البقمي

مَزَجتْ بعض كشكات المحال التجارية من مطاعم وكوفيهات ونثريات في مهرجان "الجنادرية٣٢"، أصالة الماضي بمسميات غريبة لافتة للزوار، وذلك بعدما لُوحظ اهتمام الكثير منهم باختيار اسم بارز ولافت للنظر، وقد يكون غريبًا وجاذبًا للزوار المتسوقين.



ورصدت عدسة "سبق"، ممثلةً في الزميل "ماجد البقمي"، تنافس الكثير من أصحاب تلك الكشكات على تعمّد بحثهم بعناية عن أسماء لمشاعرهم واهتماماتهم، وقد وضعوا خلفهم أسئلة حائرة مليئة بالغرابة أو تُحاكي صورًا من الماضي.



وترك أصحاب تلك المسميات الغريبة التساؤلات للجيل الصاعد عمّا يقصدون أو يعنون من عبارات وُضِعت على مقدّمة محالهم التجارية، في رسالةٍ منهم لجذب الاهتمام أولاً؛ ولاستقبال استفسارات أصحاب الفضول والمهتمين بحياة الماضي.



ومن أبرز المسميات الشعبية اللافتة للنظر: "سمكري النحاس، ساتي مكاوي، الكولندي، المطرز" وغيرها من المسميات الشعبية الشهيرة.



يُشار إلى أن مهرجان الجنادرية يستعد لغلق أبوابه ونهاية فعالياته يوم الأربعاء المقبل، بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الفعاليات المتجددة والأجنحة المتنوّعة والثقافات المختلفة.