تدريب 4077 مواطنًا ومواطنة في الأسبوع الثاني من برنامج "أتقن"

يهدف لإكسابهم المهارات المهنية والتقنية ونشر ثقافة العمل المهني

بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من المرحلة الخامسة لبرنامج "أتقن" في أسبوعه الثاني 4077 مستفيدًا ومستفيدة.

وأشارت أرقام المتقدمين على البرنامج منذ بدء التسجيل على البوابة وحتى الآن 37970 متقدمًا ومتقدمة، وتَصَدّرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق الأكثر إقبالًا من المستفيدين؛ حيث بلغت 862 مستفيدًا ومستفيدة، تلاها منطقة الرياض في المرتبة الثانية بواقع 743 مستفيدًا ومستفيدة، وفي المرتبة الثالثة المنطقة الشرقية؛ حيث شكّلت أعداد المستفيدين 542 مستفيدًا ومستفيدة.

كما تَصدرت دورة أمن المعلومات (الأمن السيبراني) أكثر التخصصات إقبالًا من الجنسين؛ حيث بلغت أعدادهم في الأسبوع الثاني 1320 مستفيدًا ومستفيدة، ودورة صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني 614 مستفيدًا ومستفيدة؛ فيما جاءت دورة صيانة الجوال في المرتبة الثالثة بواقع 512 مستفيدًا ومستفيدة.

وأتاحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع ctc.tvtc.gov.sa لأفراد المجتمع ممن تتراوح أعمارهم من 15 سنة فما فوق، والتقديم على برنامج "أتقن" لإكسابهم المهارات المهنية والتقنية ونشر ثقافة العمل التقني والمهني في أوساط المجتمع.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أطلقت المرحلة الخامسة من برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" في 155 منشأة تدريبية و8 من مراكز الحي المتعلم التابعة للإدارة العامة للتعليم المستمر بوزارة التعليم، في مختلف مناطق المملكة، والتي بدأ التدريب بها في 27 أكتوبر 2019 وتقام في الفترة المسائية؛ حيث تقدم من خلال البرنامج عدة دورات تدريبية قصيرة في مختلف التخصصات المهنية والتقنية والبالغ عددها 16 دورة موجهة لكافة أفراد المجتمع.