صحيفة "يابانية" .. مباراة "الأخضر" صعبة ولا مفرّ منها

تحدثت عن هزيمة منتخبها في تصفيات كأس العالم السابقة

وصفت صحيفة "sankei" اليابانية، مباراة منتخب بلادها أمام المنتخب السعودي في دور الـ16 من كأس آسيا، بالمباراة الصعبة التي لا مفر منها.

وتحدثت الصحيفة عن المباراة التي ستقام ظهر الاثنين بالقول: إنها لا تحتمل الأخطاء؛ كون الفريق الخاسر سيغادر المسابقة على الفور.

الصحيفة تحدثت عن تصنيف المنتخبين طبقًا للتصنيف الصادر من الفيفا؛ إذ يحتل اليابان المركز الـ50، فيما يحتل الأخضر المركز الـ69.

الصحيفة أيضاً ذكّرت لاعبي منتخبها بهزيمتهم السابقة أمام السعوديين في تصفيات كأس العالم الأخيرة؛ وهي المباراة التي انتهت بهدف نظيف سجله اللاعب فهد المولد.