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نجاح عملية لسحب تجمعات دموية متعددة ومزمنة من عمق دماغ طفلة بأبها‎

باستخدام جهاز الملاحة الدماغي.. والمريضة غادرت المستشفى بصحة جيدة

نجح فريق طبي مختص في قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى أبها للولادة والأطفال في إجراء عملية نوعية باستخدام جهاز الملاحة الدماغي .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير، عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أنه تم إجراء العملية لطفلة تعاني من عيوب كهفية وعائية متعددة نازفة، حيث تم سحب تجمعات دموية متعددة مزمنة من عمق الدماغ في أكثر من موقع، وقد تكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح، وغادرت المريضة خلال 24 ساعة بعد العملية بصحة جيدة .

وقدم مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال، الدكتور وليد السنافي، شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران، خالد بن عائض عسيري؛ على دعمه المتواصل لتطوير الخدمات الطبية، وللمساعد للخدمات العلاجية الدكتور، عبدالله قداح على متابعته المستمرة.

يذكر أن توفر مثل هذا الجهاز الملاحي في المستشفى سوف يؤثر في نوع العمليات الجراحية، حيث من الممكن مستقبلاً عمل عمليات أكثر تعقيداً وبشكل آمن، وبجروح صغيرة جداً مما يؤدي إلى تقليل فترة الإقامة بالمستشفى، وتقليل المضاعفات والتكلفة.

فريق طبي مستشفى أبها للولادة والأطفال إجراء عملية نوعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجاح عملية لسحب تجمعات دموية متعددة ومزمنة من عمق دماغ طفلة بأبها‎
سبق

نجح فريق طبي مختص في قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى أبها للولادة والأطفال في إجراء عملية نوعية باستخدام جهاز الملاحة الدماغي .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير، عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أنه تم إجراء العملية لطفلة تعاني من عيوب كهفية وعائية متعددة نازفة، حيث تم سحب تجمعات دموية متعددة مزمنة من عمق الدماغ في أكثر من موقع، وقد تكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح، وغادرت المريضة خلال 24 ساعة بعد العملية بصحة جيدة .

وقدم مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال، الدكتور وليد السنافي، شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران، خالد بن عائض عسيري؛ على دعمه المتواصل لتطوير الخدمات الطبية، وللمساعد للخدمات العلاجية الدكتور، عبدالله قداح على متابعته المستمرة.

يذكر أن توفر مثل هذا الجهاز الملاحي في المستشفى سوف يؤثر في نوع العمليات الجراحية، حيث من الممكن مستقبلاً عمل عمليات أكثر تعقيداً وبشكل آمن، وبجروح صغيرة جداً مما يؤدي إلى تقليل فترة الإقامة بالمستشفى، وتقليل المضاعفات والتكلفة.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
02:36 PM

نجاح عملية لسحب تجمعات دموية متعددة ومزمنة من عمق دماغ طفلة بأبها‎

باستخدام جهاز الملاحة الدماغي.. والمريضة غادرت المستشفى بصحة جيدة

A A A
بندر آل عوض - أبها
3
969

نجح فريق طبي مختص في قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى أبها للولادة والأطفال في إجراء عملية نوعية باستخدام جهاز الملاحة الدماغي .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير، عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أنه تم إجراء العملية لطفلة تعاني من عيوب كهفية وعائية متعددة نازفة، حيث تم سحب تجمعات دموية متعددة مزمنة من عمق الدماغ في أكثر من موقع، وقد تكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح، وغادرت المريضة خلال 24 ساعة بعد العملية بصحة جيدة .

وقدم مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال، الدكتور وليد السنافي، شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران، خالد بن عائض عسيري؛ على دعمه المتواصل لتطوير الخدمات الطبية، وللمساعد للخدمات العلاجية الدكتور، عبدالله قداح على متابعته المستمرة.

يذكر أن توفر مثل هذا الجهاز الملاحي في المستشفى سوف يؤثر في نوع العمليات الجراحية، حيث من الممكن مستقبلاً عمل عمليات أكثر تعقيداً وبشكل آمن، وبجروح صغيرة جداً مما يؤدي إلى تقليل فترة الإقامة بالمستشفى، وتقليل المضاعفات والتكلفة.

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