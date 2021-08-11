وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظتَي خباش وشرورة.

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-11 نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظتَي خباش وشرورة. وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441 08:32 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتستمر حتى السابعة مساءً





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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظتَي خباش وشرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.