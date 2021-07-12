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اليوم.. الشارع الأردني يترقب جلسة الحسم بـ "قضية الفتنة"

يحاكم فيها رئيس الديوان الملكي السابق والشريف حسن بن زيد

تسود الشارع الأردني، اليوم، حالة من الترقب لجلسة النطق بالحكم في القضية التي باتت معروفة بـ "قضية الفتنة".

ويحاكم في القضية المعروفة بـ "الفتنة"، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.

وشملت الجلسة الماضية، تقديم وكلاء الدفاع مرافعات عن موكليهما بصورة خطية، قبل أن تقرر المحكمة رفع الدعاوى للتحقيق وإصدار الحكم في الجلسة التالية.

وفي يونيو الماضي، وفق "سكاي نيوز عربية"، وجّهت محكمة أمن الدولة لعوض الله، والشريف حسن، تهمتَي التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة.

وشملت التهم الموجّهة إلى عوض الله، والشريف حسن، "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيقاع الفتنة".

وقال الاثنان إنهما غير مذنبين بالتهمتين المسندتين إليهما، وفق وسائل إعلام أردنية.

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اليوم.. الشارع الأردني يترقب جلسة الحسم بـ "قضية الفتنة"
سبق

تسود الشارع الأردني، اليوم، حالة من الترقب لجلسة النطق بالحكم في القضية التي باتت معروفة بـ "قضية الفتنة".

ويحاكم في القضية المعروفة بـ "الفتنة"، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.

وشملت الجلسة الماضية، تقديم وكلاء الدفاع مرافعات عن موكليهما بصورة خطية، قبل أن تقرر المحكمة رفع الدعاوى للتحقيق وإصدار الحكم في الجلسة التالية.

وفي يونيو الماضي، وفق "سكاي نيوز عربية"، وجّهت محكمة أمن الدولة لعوض الله، والشريف حسن، تهمتَي التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة.

وشملت التهم الموجّهة إلى عوض الله، والشريف حسن، "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيقاع الفتنة".

وقال الاثنان إنهما غير مذنبين بالتهمتين المسندتين إليهما، وفق وسائل إعلام أردنية.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
09:47 AM

اليوم.. الشارع الأردني يترقب جلسة الحسم بـ "قضية الفتنة"

يحاكم فيها رئيس الديوان الملكي السابق والشريف حسن بن زيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسود الشارع الأردني، اليوم، حالة من الترقب لجلسة النطق بالحكم في القضية التي باتت معروفة بـ "قضية الفتنة".

ويحاكم في القضية المعروفة بـ "الفتنة"، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.

وشملت الجلسة الماضية، تقديم وكلاء الدفاع مرافعات عن موكليهما بصورة خطية، قبل أن تقرر المحكمة رفع الدعاوى للتحقيق وإصدار الحكم في الجلسة التالية.

وفي يونيو الماضي، وفق "سكاي نيوز عربية"، وجّهت محكمة أمن الدولة لعوض الله، والشريف حسن، تهمتَي التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة.

وشملت التهم الموجّهة إلى عوض الله، والشريف حسن، "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيقاع الفتنة".

وقال الاثنان إنهما غير مذنبين بالتهمتين المسندتين إليهما، وفق وسائل إعلام أردنية.

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