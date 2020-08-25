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"70162" مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" في القصيم

من خلال 18 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة

قدّمت عيادات "تطمن" في منطقة القصيم خدماتها لـ "70162" مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وأوضحت "صحة القصيم" أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 18 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال.. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"70162" مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" في القصيم
سبق

قدّمت عيادات "تطمن" في منطقة القصيم خدماتها لـ "70162" مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وأوضحت "صحة القصيم" أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 18 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال.. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
11:18 AM

"70162" مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" في القصيم

من خلال 18 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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قدّمت عيادات "تطمن" في منطقة القصيم خدماتها لـ "70162" مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وأوضحت "صحة القصيم" أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 18 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال.. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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