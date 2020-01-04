سيارة تشييع "سليماني" تثير السخرية.. ومغردون: بيغيظوه وهو ميت

أحدهم اعتبرها رمزًا لتعقب أمريكا له حياً وميتاً

أعرب رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن سخريتهم من استخدام قادة الميليشيات الموالية لإيران في العراق، لسيارة أمريكية من طراز شيفروليه في حمل أشلاء جثماني الإرهابي قاسم سليماني، ونائب ميليشيا الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، أثناء تشييعهما اليوم (السبت)، رغم أنهما قضيا عليهما بضربة أمريكية نفذتها واشنطن فجر أمس.

وفي عبارات ساخرة، قال مغرد: "تشييع الإرهابي قاسم سليماني بسيارة شفروليه من صنع قاتليه"، فيما علقت مغردة بقولها: "أمريكا تقتل القتيل وتمشي في جنازته" في رمزية إلى تعقب أمريكا له حيًا وميتاً، بينما اعتبر مغرد ثالث أن فعلة الميليشيات تنطوي على إغاظة متعمدة لـ"سليماني"، واصفاً مشهد التشييع بالسيارة الأمريكية بعبارة "بيغيظوه وهو ميت"، وطرح مغرد آخر سؤالًا ذا مغزى قائلاً: "لماذا لم ينقلوه بسيارة شاهين أو سماند الإيرانيتين؟".

وكان المئات من عناصر الميليشيات قد شيعوا "سليماني" و"المهدي" في وقت سابق اليوم، وشارك في التشييع رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي.