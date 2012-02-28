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الرياض.. وفد إماراتي يعرض فرص "إكسبو" على قطاع الأعمال السعودي

"الشملان": المعرض يشكّل منصة بارزة للابتكار والإبداع التقني الصناعي

يقدّم وفد من كبار المسؤولين في إكسبو دبي 2020 مساء يوم الاثنين 5 مارس 2018، عرضاً لفرص الأعمال المباشرة وغير المباشرة في معرض إكسبو دبي 2020"، وذلك في لقاء تنظمه غرفة الرياض ممثلةً بمجلس تحفيز المنشآت على المشاركة في المحافل الدولية "تحفيز"، برعاية محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.

وقال رئيس "تحفيز" المهندس عمر الشملان إن اللقاء سيكشف عن العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن للقطاع الخاص السعودي أن يساهم بها لتأمين أعمال توريدات وتجهيزات معرض إكسبو دبي الذي يعد الحدث الأضخم على مستوى العالم، حيث يستقطب العديد من كبريات الشركات العالمية.

وأضاف: المعرض يشكل منصة بارزة للابتكار والإبداع التقني والصناعي والتبادل الاقتصادي.

وتابع "الشملان": إن اللقاء يشمل ثلاث ورش عمل الأولى بعنوان: "مبادئ التفكير التصميمي"، ويحاضر فيها المهندس تركي فقيرة مستشار ومدرب في مجال الابتكار المؤسسي وتصميم الخدمات، والثانية بعنوان "الإبداع والابتكار المؤسسي"، ويحاضر فيها المهندس أسامة جان عضو مؤسس في مجموعة الإبداع والابتكار المؤسسي، والثالثة بعنوان: "التصدير لنمو أعمالك" ويحاضر فيها الأستاذ عبدالرحمن العتيبي المتخصص في إدارة الأعمال الدولية.

وقال: إن قطاع الأعمال السعودي حريص على التفاعل الإيجابي في إكسبو دبي؛ استناداً إلى هذه العوامل التي يتميز بها، خصوصاً وأنه يشكّل فرصة متميزة أمام الشركات السعودية؛ لتعزيز وتطوير قدراتها وحضورها الإقليمي والدولي، من خلال تحفيز وإثراء ثقافة الاستثمار العالمي وتعزيز آليات الابتكار، إضافة إلى تقديم استشارات تعنى بتطوير الأعمال وتقديم المعلومات التي تسهم في نمو المشاريع ووصولها للعالمية.

ولفت إلى أن قطاع الأعمال السعودي سيعقد على هامش اللقاء لقاءات موسعة مع وفد كبار المسؤولين في إكسبو دبي؛ لتبادل الرأي حول أفضل آليات مشاركة الشركات السعودية في تحفيز مشاركتها في فرص الاستثمار في معرض إكسبو، الذي يمثل حدثاً عالمياً بارزاً، حيث يتوقع أن يستقطب نحو 25 مليون زائر.

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الرياض.. وفد إماراتي يعرض فرص "إكسبو" على قطاع الأعمال السعودي
سبق

يقدّم وفد من كبار المسؤولين في إكسبو دبي 2020 مساء يوم الاثنين 5 مارس 2018، عرضاً لفرص الأعمال المباشرة وغير المباشرة في معرض إكسبو دبي 2020"، وذلك في لقاء تنظمه غرفة الرياض ممثلةً بمجلس تحفيز المنشآت على المشاركة في المحافل الدولية "تحفيز"، برعاية محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.

وقال رئيس "تحفيز" المهندس عمر الشملان إن اللقاء سيكشف عن العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن للقطاع الخاص السعودي أن يساهم بها لتأمين أعمال توريدات وتجهيزات معرض إكسبو دبي الذي يعد الحدث الأضخم على مستوى العالم، حيث يستقطب العديد من كبريات الشركات العالمية.

وأضاف: المعرض يشكل منصة بارزة للابتكار والإبداع التقني والصناعي والتبادل الاقتصادي.

وتابع "الشملان": إن اللقاء يشمل ثلاث ورش عمل الأولى بعنوان: "مبادئ التفكير التصميمي"، ويحاضر فيها المهندس تركي فقيرة مستشار ومدرب في مجال الابتكار المؤسسي وتصميم الخدمات، والثانية بعنوان "الإبداع والابتكار المؤسسي"، ويحاضر فيها المهندس أسامة جان عضو مؤسس في مجموعة الإبداع والابتكار المؤسسي، والثالثة بعنوان: "التصدير لنمو أعمالك" ويحاضر فيها الأستاذ عبدالرحمن العتيبي المتخصص في إدارة الأعمال الدولية.

وقال: إن قطاع الأعمال السعودي حريص على التفاعل الإيجابي في إكسبو دبي؛ استناداً إلى هذه العوامل التي يتميز بها، خصوصاً وأنه يشكّل فرصة متميزة أمام الشركات السعودية؛ لتعزيز وتطوير قدراتها وحضورها الإقليمي والدولي، من خلال تحفيز وإثراء ثقافة الاستثمار العالمي وتعزيز آليات الابتكار، إضافة إلى تقديم استشارات تعنى بتطوير الأعمال وتقديم المعلومات التي تسهم في نمو المشاريع ووصولها للعالمية.

ولفت إلى أن قطاع الأعمال السعودي سيعقد على هامش اللقاء لقاءات موسعة مع وفد كبار المسؤولين في إكسبو دبي؛ لتبادل الرأي حول أفضل آليات مشاركة الشركات السعودية في تحفيز مشاركتها في فرص الاستثمار في معرض إكسبو، الذي يمثل حدثاً عالمياً بارزاً، حيث يتوقع أن يستقطب نحو 25 مليون زائر.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
01:33 PM

الرياض.. وفد إماراتي يعرض فرص "إكسبو" على قطاع الأعمال السعودي

"الشملان": المعرض يشكّل منصة بارزة للابتكار والإبداع التقني الصناعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يقدّم وفد من كبار المسؤولين في إكسبو دبي 2020 مساء يوم الاثنين 5 مارس 2018، عرضاً لفرص الأعمال المباشرة وغير المباشرة في معرض إكسبو دبي 2020"، وذلك في لقاء تنظمه غرفة الرياض ممثلةً بمجلس تحفيز المنشآت على المشاركة في المحافل الدولية "تحفيز"، برعاية محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.

وقال رئيس "تحفيز" المهندس عمر الشملان إن اللقاء سيكشف عن العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن للقطاع الخاص السعودي أن يساهم بها لتأمين أعمال توريدات وتجهيزات معرض إكسبو دبي الذي يعد الحدث الأضخم على مستوى العالم، حيث يستقطب العديد من كبريات الشركات العالمية.

وأضاف: المعرض يشكل منصة بارزة للابتكار والإبداع التقني والصناعي والتبادل الاقتصادي.

وتابع "الشملان": إن اللقاء يشمل ثلاث ورش عمل الأولى بعنوان: "مبادئ التفكير التصميمي"، ويحاضر فيها المهندس تركي فقيرة مستشار ومدرب في مجال الابتكار المؤسسي وتصميم الخدمات، والثانية بعنوان "الإبداع والابتكار المؤسسي"، ويحاضر فيها المهندس أسامة جان عضو مؤسس في مجموعة الإبداع والابتكار المؤسسي، والثالثة بعنوان: "التصدير لنمو أعمالك" ويحاضر فيها الأستاذ عبدالرحمن العتيبي المتخصص في إدارة الأعمال الدولية.

وقال: إن قطاع الأعمال السعودي حريص على التفاعل الإيجابي في إكسبو دبي؛ استناداً إلى هذه العوامل التي يتميز بها، خصوصاً وأنه يشكّل فرصة متميزة أمام الشركات السعودية؛ لتعزيز وتطوير قدراتها وحضورها الإقليمي والدولي، من خلال تحفيز وإثراء ثقافة الاستثمار العالمي وتعزيز آليات الابتكار، إضافة إلى تقديم استشارات تعنى بتطوير الأعمال وتقديم المعلومات التي تسهم في نمو المشاريع ووصولها للعالمية.

ولفت إلى أن قطاع الأعمال السعودي سيعقد على هامش اللقاء لقاءات موسعة مع وفد كبار المسؤولين في إكسبو دبي؛ لتبادل الرأي حول أفضل آليات مشاركة الشركات السعودية في تحفيز مشاركتها في فرص الاستثمار في معرض إكسبو، الذي يمثل حدثاً عالمياً بارزاً، حيث يتوقع أن يستقطب نحو 25 مليون زائر.

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