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مشهد لإنسانية رجل أمن .. بدأ بإبعاد حمامة وانتهى بإنقاذ طفلة

في مقطع متداول لاقى إعجاباً .. لاحق الصغيرة بعدما غافلت ذويها

حصد مقطع فيديو وثّق أمس، أثناء استعراضٍ للجهات الأمنية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ89، على مشاهدات عالية، وذلك بعد أن أظهر المقطع مشهداً إنسانياً لأحد أفراد الأمن الموجودين في الموقع يحاول إبعاد حمامة عن الاستعراض؛ ليجد طفلة بوسط الطريق كادت أن تعرّض حياتها للخطر لولا تدخله لإنقاذها.

وأظهر المقطع المتداول بشكل واسع على منصات موقع التواصل الاجتماعي، ملاحقة رجل أمن لإبعاد حمامة متوقفة بأحد الشوارع أثناء استعراض عسكري للجهات الأمنية بمناسبة اليوم الوطني، ليُفاجأ بوجود طفلة غافلت ذويها واتجهت إلى الطريق، فسارع لإنقاذها ما تسبّب في تعثره وسقوطه ليقوم مجدداً ويبعدها عن الطريق قبل مرور الاستعراض العسكري، في لفته إنسانية لاقت استحسان الكثير من متداولي المقطع.

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مشهد لإنسانية رجل أمن .. بدأ بإبعاد حمامة وانتهى بإنقاذ طفلة
سبق

حصد مقطع فيديو وثّق أمس، أثناء استعراضٍ للجهات الأمنية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ89، على مشاهدات عالية، وذلك بعد أن أظهر المقطع مشهداً إنسانياً لأحد أفراد الأمن الموجودين في الموقع يحاول إبعاد حمامة عن الاستعراض؛ ليجد طفلة بوسط الطريق كادت أن تعرّض حياتها للخطر لولا تدخله لإنقاذها.

وأظهر المقطع المتداول بشكل واسع على منصات موقع التواصل الاجتماعي، ملاحقة رجل أمن لإبعاد حمامة متوقفة بأحد الشوارع أثناء استعراض عسكري للجهات الأمنية بمناسبة اليوم الوطني، ليُفاجأ بوجود طفلة غافلت ذويها واتجهت إلى الطريق، فسارع لإنقاذها ما تسبّب في تعثره وسقوطه ليقوم مجدداً ويبعدها عن الطريق قبل مرور الاستعراض العسكري، في لفته إنسانية لاقت استحسان الكثير من متداولي المقطع.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
12:37 PM

مشهد لإنسانية رجل أمن .. بدأ بإبعاد حمامة وانتهى بإنقاذ طفلة

في مقطع متداول لاقى إعجاباً .. لاحق الصغيرة بعدما غافلت ذويها

A A A
سعود الدعجاني - جدة
19
12,786

حصد مقطع فيديو وثّق أمس، أثناء استعراضٍ للجهات الأمنية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ89، على مشاهدات عالية، وذلك بعد أن أظهر المقطع مشهداً إنسانياً لأحد أفراد الأمن الموجودين في الموقع يحاول إبعاد حمامة عن الاستعراض؛ ليجد طفلة بوسط الطريق كادت أن تعرّض حياتها للخطر لولا تدخله لإنقاذها.

وأظهر المقطع المتداول بشكل واسع على منصات موقع التواصل الاجتماعي، ملاحقة رجل أمن لإبعاد حمامة متوقفة بأحد الشوارع أثناء استعراض عسكري للجهات الأمنية بمناسبة اليوم الوطني، ليُفاجأ بوجود طفلة غافلت ذويها واتجهت إلى الطريق، فسارع لإنقاذها ما تسبّب في تعثره وسقوطه ليقوم مجدداً ويبعدها عن الطريق قبل مرور الاستعراض العسكري، في لفته إنسانية لاقت استحسان الكثير من متداولي المقطع.

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