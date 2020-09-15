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رغم الخسارة بقي في الصدارة.. "بيرسبوليس" يقنص "التعاون" في الوقت القاتل!

في الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا

انتهت المواجهة التي جمعت التعاون بفريق بيرسبوليس الإيراني بفوز الأخير بهدف نظيف في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

جاء هدف الفريق الإيراني في الدقيقة 83 من عمر المباراة عن طريق اللاعب شجاعي خليل زادة.

بتلك النتيجة يظل التعاون في صدارة المجموعة الثالثة من المسابقة بالتقاسم مع الدحيل القطري برصيد 6 نقاط لكل فريق.

وبات ترتيب المجموعة بعد نهاية المباريات التعاون والدخيل في المركز الأول برصيد 6 نقاط لكل فريق ثم يأتي ثالثاً بيرسبوليس الإيراني بـ 4 نقاط ثم الشارقة الإماراتي رابعاً برصيد نقطة وحيدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رغم الخسارة بقي في الصدارة.. "بيرسبوليس" يقنص "التعاون" في الوقت القاتل!
سبق

انتهت المواجهة التي جمعت التعاون بفريق بيرسبوليس الإيراني بفوز الأخير بهدف نظيف في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

جاء هدف الفريق الإيراني في الدقيقة 83 من عمر المباراة عن طريق اللاعب شجاعي خليل زادة.

بتلك النتيجة يظل التعاون في صدارة المجموعة الثالثة من المسابقة بالتقاسم مع الدحيل القطري برصيد 6 نقاط لكل فريق.

وبات ترتيب المجموعة بعد نهاية المباريات التعاون والدخيل في المركز الأول برصيد 6 نقاط لكل فريق ثم يأتي ثالثاً بيرسبوليس الإيراني بـ 4 نقاط ثم الشارقة الإماراتي رابعاً برصيد نقطة وحيدة.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
11:06 PM

رغم الخسارة بقي في الصدارة.. "بيرسبوليس" يقنص "التعاون" في الوقت القاتل!

في الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
730

انتهت المواجهة التي جمعت التعاون بفريق بيرسبوليس الإيراني بفوز الأخير بهدف نظيف في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

جاء هدف الفريق الإيراني في الدقيقة 83 من عمر المباراة عن طريق اللاعب شجاعي خليل زادة.

بتلك النتيجة يظل التعاون في صدارة المجموعة الثالثة من المسابقة بالتقاسم مع الدحيل القطري برصيد 6 نقاط لكل فريق.

وبات ترتيب المجموعة بعد نهاية المباريات التعاون والدخيل في المركز الأول برصيد 6 نقاط لكل فريق ثم يأتي ثالثاً بيرسبوليس الإيراني بـ 4 نقاط ثم الشارقة الإماراتي رابعاً برصيد نقطة وحيدة.

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