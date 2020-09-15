وبات ترتيب المجموعة بعد نهاية المباريات التعاون والدخيل في المركز الأول برصيد 6 نقاط لكل فريق ثم يأتي ثالثاً بيرسبوليس الإيراني بـ 4 نقاط ثم الشارقة الإماراتي رابعاً برصيد نقطة وحيدة.

بتلك النتيجة يظل التعاون في صدارة المجموعة الثالثة من المسابقة بالتقاسم مع الدحيل القطري برصيد 6 نقاط لكل فريق.

جاء هدف الفريق الإيراني في الدقيقة 83 من عمر المباراة عن طريق اللاعب شجاعي خليل زادة.

انتهت المواجهة التي جمعت التعاون بفريق بيرسبوليس الإيراني بفوز الأخير بهدف نظيف في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

رغم الخسارة بقي في الصدارة.. "بيرسبوليس" يقنص "التعاون" في الوقت القاتل! محمد السيّد سبق 2020-09-15 انتهت المواجهة التي جمعت التعاون بفريق بيرسبوليس الإيراني بفوز الأخير بهدف نظيف في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم. جاء هدف الفريق الإيراني في الدقيقة 83 من عمر المباراة عن طريق اللاعب شجاعي خليل زادة. بتلك النتيجة يظل التعاون في صدارة المجموعة الثالثة من المسابقة بالتقاسم مع الدحيل القطري برصيد 6 نقاط لكل فريق. وبات ترتيب المجموعة بعد نهاية المباريات التعاون والدخيل في المركز الأول برصيد 6 نقاط لكل فريق ثم يأتي ثالثاً بيرسبوليس الإيراني بـ 4 نقاط ثم الشارقة الإماراتي رابعاً برصيد نقطة وحيدة.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 11:06 PM

رغم الخسارة بقي في الصدارة.. "بيرسبوليس" يقنص "التعاون" في الوقت القاتل! في الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا





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انتهت المواجهة التي جمعت التعاون بفريق بيرسبوليس الإيراني بفوز الأخير بهدف نظيف في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

جاء هدف الفريق الإيراني في الدقيقة 83 من عمر المباراة عن طريق اللاعب شجاعي خليل زادة.

بتلك النتيجة يظل التعاون في صدارة المجموعة الثالثة من المسابقة بالتقاسم مع الدحيل القطري برصيد 6 نقاط لكل فريق.

وبات ترتيب المجموعة بعد نهاية المباريات التعاون والدخيل في المركز الأول برصيد 6 نقاط لكل فريق ثم يأتي ثالثاً بيرسبوليس الإيراني بـ 4 نقاط ثم الشارقة الإماراتي رابعاً برصيد نقطة وحيدة.